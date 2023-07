47 Teilnehmer spielten um Stadtopen-Titel

Die 9. Oberwart Stadtopen im gesamten, ein herausragendes Tennisturnier, fand kürzlich auf den Tennisplätzen des UTC Oberwart statt und begeisterte die Tennisfans aus der Region. Das Turnier, das von der lebendigen Tennisgemeinschaft des Bezirk Oberwart und der angrenzenden südöstlichen Steiermark lebt und vom UTC Oberwart organisiert wurde, war ein voller Erfolg und sorgte für spannende und hochklassige Matches.

Insgesamt nahmen 47 Teilnehmer an den 9. Oberwart Stadtopen im Einzel teil. Die Spielerinnen und Spieler aller Altersgruppen und Spielstärken traten in einer Damenkonkurrenz und zwei Herrenkonkurrenzen an, um den begehrten Titel zu erringen.

Die Matches waren von großer Intensität geprägt, während die Spielerinnen und Spieler ihr Talent und ihre technische Finesse auf dem Tennisplatz unter Beweis stellten. Die Zuschauer wurden mit spektakulären Ballwechseln und hart umkämpften Spielen belohnt, die die leidenschaftliche Atmosphäre des Turniers widerspiegelten.

„Die 9. Oberwart Stadtopen im Einzel haben gezeigt, dass Tennis in Oberwart einen besonderen Stellenwert hat“, sagte Peter Hammerl, Obmann und Veranstalter des Turniers. „Wir sind stolz darauf, eine so engagierte und talentierte Tennisgemeinschaft zu haben, die bei diesem Turnier zusammenkommt und ihr Können unter Beweis stellt.“

Nach Abschluss des Turniers wurden die Gewinnerinnen und Gewinner der 9. Oberwart Stadtopen im Einzel gekürt und erhielten Preise zur Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen.

Die Organisatoren möchten sich bei allen Teilnehmenden, Sponsoren, Zuschauern und Helfern herzlich für ihre Unterstützung bedanken, die zum Erfolg des Turniers beigetragen haben.