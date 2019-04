Zum ersten Mal in der Tennisgeschichte des Südburgenlandes ist in der höchsten Österreichischen Klasse, in der Bundesliga 45+, mit dem UTC Oberwart ein Team vertreten. Als Nummer eins startet Clemens Weinhandl, dann folgt der schon seit vielen Jahren in Oberwart spielende Tscheche Radek Kuchynka.

Als Neuerwerbung wurde Jürgen Florian aus Oberösterreich gewonnen. Urgestein Andreas Kassanits ist ebenfalls dabei wie Oliver Neuhold, Christian Köberl und Willi Kienegger. „Unser Ziel ist die Qualifikation für das Final-Four Ende Juni in St. Valentin. Die ersten beiden Spiele finden auswärts kommenden Samstag gegen die Sportunion Klagenfurt und eine Woche darauf (11. Mai) beim TC Eibiswald statt. Das erste Heimspiel steigt am 18. Mai gegen den ASVÖ Wien, am 1. Juni spielt man zu Hause gegen Wiener Neustadt.

Die Bundesliga ist so prominent besetzt wie noch nie. Ehemalige österreichische Davis Cup-Spieler wie Werner Eschauer oder Gerald Mandl sind ebenso am Start wie der internationale ehemalige ATP-Crack Emilio Alvarez. Apropos Alvarez: Weinhandl besiegte seinen Freund und Kollegen in der Türkei bei einem ITF-Turnier mit 7:5, 4:6 und 6:2.