Aufgrund des Rückzugs von Köszeg sowie witterungsbedingten Verschiebungen konnten in der Kreisliga OP/OW erst drei Partien ausgetragen werden. Und weil diese noch sehr ausgeglichen verliefen, ist aktuell noch keine Tendenz in Richtung Auf- oder Abstieg zu erkennen. Auch grundsätzlich gibt es keinen Favoriten, wie ihn im Vorjahr der UTC Neckenmarkt darstellte.

Ausgeglichene Liga

„Jeder kann aufsteigen, aber auch durchgereicht werden. So ausgeglichen wie heuer war die Liga noch nie“, sagt beispielsweise Oberpullendorfs Nummer eins, Werner Flasch. Um sich doch noch eine vorsichtige Einschätzung entlocken zu lassen: „Eventuell könnten sich Unterpetersdorf oder Pinkafeld an der Spitze doch von den anderen absetzen.“ Selbst wäre man mit dem Klassenerhalt zufrieden. Zumal Flasch verletzungsbedingt die Saison verpassen wird.

In Unterpetersdorf steckt man die Saisonziele etwas defensiver als die Konkurrenz vermutet. „Ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte es schon werden. Alles was dazukommt, ist Zugabe“, meint Obmann Werner Stiller, dessen Einser am Samstag im Bezirksderby den TC Nikitsch empfängt. Beide Teams besiegten Großpetersdorf jeweils knapp. Ein enges Spiel ist also vorprogrammiert – und vielleicht auch schon eine (kleine) Vorentscheidung, wer im Titelrennen wirklich mitreden kann.