VORSCHAU OBERWART - BAD SAUERBRUNN; SAMSTAG, 13 UHR

Die Oberwarter sind in der letzten Runde spielfrei, daher wollen sie am Samstag alles daran setzen, um gegen Verfolger Bad Sauerbrunn zu gewinnen. Generell geht der Hausherr mit der klar besseren Ausgangslage ins Spiel. Die Gäste aus dem Bezirk Mattersburg müssen nämlich alle Spiele gewinnen, um noch die Chance wahrnehmen zu können, dass sie Oberwart überholen und Meister werden. Schwer, aber nicht unmöglich, steht doch unter anderem mit Michael Linzer die ehemalige Nummer 236 der ATP-Weltrangliste im Team. „Ich nehme an, dass sie bei uns auch wieder zwei Slowaken einsetzen werden. Die Mannschaft ist aktuell sehr schwer einzuschätzen“, so Oberwarts Mannschaftsführer Klaus Kojnek. Bei Oberwart trifft Neuzugang Josip Kristanovic mit Linzer wohl auf die Nummer eins von Bad Sauerbrunn. „Es ist fraglich, ob ein junger College-Akteur gegen so einen Spieler bestehen kann.“

In jedem Fall könnte sich eine durchaus attraktiver Schlager zwischen Oberwart und Bad Sauerbrunn entwickeln. Auf Seiten der Gastgeber brauche man auch wieder das Publikum, das zuletzt vermehrt am Platz anwesend war. Kojnek: „Feuern Sie uns an, kommen sie auf den Platz, um vorzeitig den Meistertitel mit uns feiern zu können.“