Oberwart: Viel Herzblut der Mitglieder fließt in die neue Tennisanlage

Das Rahmenprogramm musste zwar ein wenig abgeändert werden. Dennoch wurde am heutigen Samstag, 15. April 2023, groß beim Union Tennis Club Oberwart gefeiert. BTV-Präsident Günter Kurz (Burgenländischer Tennisverband) brachte es auf den Punkt: „Der UTC Oberwart besitzt im Verband einen großen Stellenwert.“ Umso wichtiger war es ihm daher, verdiente Funktionäre zu ehren. Wolfgang Hadek und Stefan Pongracz bekamen die Ehrennadel in Bronze überreicht. Hans Peter Hadek erhielt die Ehrennadel in Gold, für Obmann Peter Hammerl gab es einen Extrapreis des BTV.

Union Burgenland-Präsidentin Karin Ofner war ebenfalls mit Geschenken gekommen. Sie lobte die Arbeit des Vereins und gratulierte zur neuen Tennis-Anlage. „Wir sind stolz auf den UTC Oberwart. Hier wird auch ausgezeichnete Arbeit für die Kinder und Jugend geleistet“, so Ofner. Zum Schluss ihrer Rede überreichte sie dem Oberwarter Thomas Csernaczky, der stets ehrenamtlich im Verein zur Stelle ist und hilft, das Ehrenzeichen in Bronze.

Zum Abschluss hatte auch Landtagsabgeordneter Christian Dax noch ein Geschenk als Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit: Er überreichte dem Verein 5.000 Euro für die neue Sportanlage.