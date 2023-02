Saisonstart nach Maß für Clemens Weinhandl

Werbung

Clemens Weinhandl zählt weiter zu den Top-Tennisspielern des Landes! Zuletzt sicherte er sich in Wien in der Klasse Herren 50 Einzel den Staatsmeistertitel in der Halle. Die Kontrahenten hatten dabei kaum eine Chance und alleine das Finale gewann er gegen Peter Geppel mit 6:2 und 6:1 klar.

„Youngsters“ als Gegner

Für Weinhandl ein weiteres sportliches Zuckerl in seiner bis dato schon tollen Laufbahn. „Ich freue mich über den Titel sehr“, sagte er der BVZ und schoss die Vorbereitung betreffend nach: „Ich hatte zuvor schon länger kein Turnier mehr bestritten und ich bereitete mich in Güssing in der Trainingsgruppe von Herbert Rosenkranz gezielt darauf vor.“

Dabei ging es gegen zwei südliche „Youngsters“, denn Mathias Ujvary und Benedikt Szerencsits waren seine Sparringspartner. „Die beiden verlangten mir auch einiges ab“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. Selbstbewusster Nachsatz: „Ich habe gegen die beiden aber schon gesehen, dass ich ganz gut in Form bin.“

Ein wichtiger Umstand, denn die Tennissaison geht schon langsam wieder los und Weinhandl hat auch heuer wieder einiges vor. „Für mich ist es wichtig, schon früh in Form zu kommen.“

Den ersten Beweis lieferte er dabei in Wien eindrucksvoll. Ein Highlight steht dann vom 19. bis 24. März in Manavgat/Türkei mit der Team-Weltmeisterschaft der Altersklassen 30 bis 50 an. Weinhandl qualifizierte sich nicht nur für den Einzelbewerb, sondern führt das rot-weiß-rote Team auch als Kapitän an. „Darauf freue ich mich sehr“, sagte er dazu.

Statistik – Viertelfinale: Clemens Weinhandl (UTC Oberwart) - Günther Meyringer (BMTC Brühl Mödlinger TC) w.o. Halbfinale: Weinhandl - Mario Frühauf (Colony Competition Club) 6:2, 6:1. Finale: Clemens Weinhandl - Peter Geppel (Klosterneuburger TV) 6:2, 6:1.