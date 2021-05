Nach 25 Jahren in der Bundesliga Herren im Oberen Play-off gibt es eine Veränderung in der höchsten Liga des Landes. Obmann Franz Felber bringt es auf den Punkt: „Wir starten in der kommenden Saison im Unteren Play-off neu durch.“ Aber auch am Spielersektor gibt es große Veränderungen.

Team wird rund um Martin Storf formiert

Nachdem Mathias Habesohn den Verein schon unter der Saison verließ, folgt nun auch sein Bruder Dominik Habesohn, der sich in Richtung Niederösterreich in die 2. Bundesliga verabschiedete. Einzig Martin Storf bleibt vom alten Stamm erhalten. Damit der Nachwuchs in den kommenden Jahren aufgebaut und so zu einer starken Mannschaft geformt werden kann, ist auch der Oberwarter Michael Seper – er spielte zuletzt in der 2. Bundesliga in Neusiedl am See – heimgekehrt. „Wir wollen die Jungen behutsam heranführen, sie müssen sich das erkämpfen, daher auch der Gang in das Untere Play-off“, erklärt Felber. Sein Team bleibt in der 1. Bundesliga, was man als Vorteil sieht.

Obere Play-off ist in zwei Jahren ein Thema

Man möchte, so Seper und Kollegen vorsichtig, an die österreichische Spitze und plant, in zwei Jahren dann wieder im Oberen Play-off vertreten zu sein. „Wir befinden uns jetzt 25 Jahre in der 1. Bundesliga. Wir wollen das Leistungsniveau aber nicht schwächen“, so Felber. Wer neben Seper und Storf der dritte Mann in der Bundesliga sein wird, steht dann wohl erst bis Ende Juni fest.