Die Jennersdorfer UTC-Herren +55-Mannschaft spielen aufgrund der Nähe zur Steiermark auch bei der dortigen Wintermeisterschaft mit. Erst im Vorjahr schafften die Herren unter Mannschaftsführer Horst Lienhart den Aufstieg von der Landesliga B in die höchste Spielklasse. Die Erwartungen waren vorab klar definiert und nicht zu hoch gesteckt. „Wir wollten uns etablieren und einen Platz im Mittelfeld belegen. Nach drei Runden haben wir unser Ziel weit übertroffen“, erklärte Peter Deutsch vom Verein.

Beim Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer TC Riederhof wurde ein spannendes und enges Match erwartet, mit einem möglichen Ausgang in beide Richtungen. Die einzelnen Spiele endeten mit einem Gesamtscore von 5:1 für den UTC, wobei sich die Nummer eins, Horst Lienhart, erst im dritten Satz im Tie-Break nach guter Leistung äußerst knapp mit 8:10 geschlagen geben musste, die weiteren Einzel dafür aber relativ klar gewonnen wurden. Nach einem Zwischenstand von 3:1 holte sich der UTC-Tross dann auch die Doppel. Zuvor wurden auch die Partien gegen SG TC Das Belvedere/TC Kahr und TC Hausmannstätten gewonnen. Deutsch: „Die Ziele werden nach diesem Start nun nach oben geschraubt.“ Was ist da noch möglich? Sollte es in dieser Tonart weitergehen, sehr vieles. Eine Entscheidung um den Titel könnte erst im „Heimspiel“ in Bad Gleichenberg, wo die Jennersdorfer ihrer Spiele aufgrund fehlender Halle austragen, gegen den SUTC Bad Radkersburg fallen. „Wir werden das Burgenland auf alle Fälle auch in der Steiermark würdig vertreten“, schmunzelte Deutsch.

Aktuelle Tabelle; Herren 55 Landesliga A:

1. SUTC Bad Radkersburg 8 Punkte

2. UTC Jennersdorf 8

3. TC Riederhof 6

4. SG TC Das Belvedere/TC Kahr 5

5. TC Deutschfeistritz 4

6. Sportverein Raaba 3

7. TC Hausmannstätten 0.