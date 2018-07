Die Herren des UTC Oberwart sicherten sich im entscheidenden Spiel gegen Bad Sauerbrunn zum wiederholten Male den Landesmeistertitel. Nach den Einzelspielen führten die Oberwarter mit 5:1, daher gab es keine Chance mehr für die Gäste, die Bad Sauerbrunner warfen das Handtuch und traten zu den Doppelspielen nicht mehr an. Somit stand der 8:1-Endstand für die Heimischen fest. „Ich spiele schon seit 25 Jahren Mannschaftstennis, aber ein so dramatisches 8:1 habe ich bisher noch nie erlebt“, resümierte Mannschaftsführer Klaus Kojnek, der sich auch bei den zahlreich erschienenen Zusehern bedankte. „Sie haben uns bei vielen knappen Situationen entscheidend über die Zeit geholfen.“

Oberwart baute so seine sensationelle Bilanz weiter aus: In den letzten zwölf Jahren spielte man drei Jahre in der Bundesliga, in den restlichen neun Jahren holte man den Titel achtmal ins Südburgenland. „Wie es weitergeht, werden wir im Herbst entscheiden.“ An den Aufstiegsspielen zur Bundesliga wird man aber nach heutigem Stand wieder nicht teilnehmen. „Es juckt uns schon. Aber aufgrund der Altersstruktur und der Tatsache, dass wir Aufstiegsspiele mit der 45+ im Herbst haben, werden wir wohl verzichten.“