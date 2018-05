Bernd Kleinschuster, Clemens Weinhandl, Andreas Kassanits und Klaus Kojnek gewannen ihre Einzel in souveräner Weise und gaben in Summe nur fünf Games ab. Etwas überraschend kam die Niederlage des 18-jährigen Stefan Gartner in drei knappen Sätzen gegen Marcel Rübenbauer. Als Nummer sechs kam dieses Mal Armin Schwartz zum Einsatz, der sich ebenfalls in drei Sätzen geschlagen geben musste. Um noch drei Punkte landen zu können, mussten die Doppel gewonnen werden, das gelang letztlich auch. Clemens Weinhandl und Andreas Kassanits gaben nur ein Game ab, auch die Doppel Bernd Kleinschuster/Armin Schwartz und Klaus Kojnek/Stefan Gartner gaben sich keine Blöße und gewannen.

„Das Team ist sehr gut aufgestellt. Bernd Kleinschuster wird immer stärker und erfüllt die hohen Erwartungen zur Gänze. Auch der Rest der Mannschaft ist gut in Form. Wenn die verletzten Spieler zurückkommen, werden wir schwer zu schlagen sein“, meint Mannschaftsführer Klaus Kojnek. Kommenden Samstag empfängt das Team Moschendorf, ehe es gegen Eisenstadt und Bad Sauerbrunn um die Verteidigung des Landesmeistertitels geht.