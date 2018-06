In den letzten Jahren feierte man beim UTC Oberwart sowohl mit der Landesliga A-Mannschaft als auch in anderen Klassen Erfolge. Um aber auch für die Zukunft gerüstet zu sein, gibt es eine neue Initiative. Dabei sollen die Kinder zum Tennissport motiviert werden.

Weg in die Volksschulen machte sich bezahlt

Daher findet jeden Freitag, in drei Leistungsgruppen eingeteilt, ein Training statt. Ab 15 Uhr werden Neulinge, Einsteiger und Anfänger mit der Sportart vertraut gemacht, ab 16 Uhr sind diejenigen an der Reihe, die schon mal Tennis gespielt und mit der Sportmotorik vertraut sind. Ab 17 Uhr werden geübte Tenniskids weitergebildet. Obmann Peter Hammerl, Hans-Peter und Bruder Wolfgang Hadek sowie Christian Kalchbrenner absolvierten dazu den Übungsleiter, Simon Leitner und Udo Bader sind ebenfalls mit im Boot. Im Winter wurden dabei 400 Kinder in den Volksschulen Kemeten, Oberdorf, Unterwart und Oberwart zum Tennis animiert, aktuell stehen 70 Kinder auf dem Platz. Es ist keine Mitgliedschaft im Verein notwendig, es entstehen keine Kosten, Tennisschläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Einzige Vorgabe: Man muss Turnschuhe mit glatter Sohle mitbringen. „Ziel ist es, dass die Jugend dem Tennis treu bleibt und auch einmal zu einer Mannschaft stößt. Wir machen das für die Zukunft des Vereins“, so der Obmann.