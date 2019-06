Der UTC ist Meister der Landesliga Herren A! Und das, obwohl man am Wochenende gar noch Clemens Weinhandl verletzungsbedingt vorgeben musste. Der unterm Strich klare 6:3-Sieg über Eisenstadt war dabei nie gefährdet. Einzig die Regenfälle machten den Akteuren zu schaffen und man musste in die Tennishalle nach Bad Waltersdorf ausweichen. Dort erledigten die beiden Legionäre auf Seiten der Oberwarter, Ladi Svarc und Kamil Capkovic, ihre Aufgaben souverän.

Und auch Bernd Kleinschuster zeigte sich nach langer Verletzungspause stark in Form und musste sich erst nach umkämpfter Partie gegen den amtierenden Landesmeister, Boris Novak, geschlagen geben. „In meinem ersten Einzel nach langer Pause war mir wichtig, Spaß zu haben und in meinen Rhythmus zu finden. Daher kann ich mit meiner Leistung auch sehr zufrieden sein“, sagte Kleinschuster.

Uwe Hofstädter feierte ebenfalls sein Comeback, lieferte sich einen Fight, verlor aber in drei Sätzen knapp. Andreas Kassanits machte mit seinem Gegner kurzen Prozess, Stefan Gartner brachte den so wichtigen vierten Punkt für die Oberwarter ins Trockene. Das Doppel Kojnek/Kassanits musste sich in einem tollen Spiel nach vergebenem Matchball geschlagen geben, Kleinschuster/Gartner sowie Svarc/Capkovic gewannen derweil aber ihre Doppel. Somit stand das 6:3 und die Titelverteidigung für das in der letzten Runde spielfreie UTC-Team fest.

Kojnek: „Die Stadt kann stolz auf uns sein“

Mannschaftsführer Klaus Kojnek euphorisch: „Von 2006 bis 2019 spielten wir drei Jahre in der Bundesliga und holten neun Mal den Landesmeister nach Oberwart. Ich denke, die Stadt und die gesamte Region kann stolz auf uns sein.“ Klar ist jedoch bereits, dass man aus „budgetären Gründen“ nicht an den Aufstiegsspielen in der Bundesliga teilnehmen wird. „Dass wir nicht jünger werden, ist auch kein Geheimnis. Aber warum sollen wir freiwillig zurückstecken, wenn wir immer noch die Besten im Burgenland sind?“, so Kojnek schmunzelnd.