Die Meisterschaft könnte für die Stegersbacher nicht besser verlaufen. Erst im vorigen Jahr gelang dabei der Aufstieg in Burgenlands höchste Liga der Mannschaftsmeisterschaft, in die Landesliga Herren A. Und das, obwohl sich der Verein nur mit dem Slowaken Michal Milko verstärkte. „Derzeit läuft alles nach Plan für uns“, so Mannschaftsführer Alex Friedl.

Top-Drei großartiger Erfolg für das Team

Eigentlich hatte man sich nur das Ziel gesetzt, nicht sofort wieder in die Landesliga Herren B absteigen zu müssen. „Dass wir uns aber so gut verkaufen werden, damit hatten wir nicht gerechnet“, meinte Friedl weiter.

Denn außer dem neuen Mann Milko startete dieselbe Formation aus dem Vorjahr. Am Wochenende findet vor heimischen Publikum am Samstag (ab 13 Uhr) das letzte Meisterschaftsspiel gegen den UTC Bad Sauerbrunn statt. „Die dürften eine harte Nuss werden“, so der Kapitän, der gleichzeitig anfügte: „Verlieren wir, sind wir Dritter, sonst beenden wir die Meisterschaft auf Platz zwei. Die Top-Drei sind ein großartiger Erfolg für uns.“ Aber auch die zwei anderen Teams sind gut unterwegs. Stegersbach II in der 2. Klasse GS/JE liegt mit zehn Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer Rauchwart, ein möglicher Aufstieg in die 1. Klasse ist noch in Reichweite. Stegersbach III hingegen liegt in der 3. Klasse GS/JE im Mittelfeld - kein Aufstieg möglich.