Die Funktionäre des SV Stegersbach waren in den letzten Tagen und Wochen auf der Suche nach Ersatz für die vielen Abgänge unter den Jungen. Erik Tatzer (Traiskirchen, Regionalliga Ost), Jan Röhrling (Hartberg, Bundesliga) und Thorsten Schriebl (Lafnitz, 2. Bundesliga) wollten unbedingt höherklassig spielen und wechselten daher.

Jetzt wird eine neue Mannschaft geformt

„David Kraft wollte heim in seine Umgebung und wechselte nach St. Peter in der Au. Mario Pürrer wurde Spielertrainer in Eisenstadt, Michael Thek hat den Weg in Richtung Eberau aufgrund seiner Familie eingeschlagen. Peter Zsifkovits (Anm.: Markt Allhau) und Mladen Vrbek (Anm.: Kemeten) wollten ihre Chance nützen, in der kommenden Saison von Beginn an bei Spielen in der Kampfmannschaft auflaufen zu können“, berichtet der Sportdirektor des SV Stegersbach, Hannes Thier.

Einziger Transfer innerhalb der Burgenlandliga ist Oliver Poandl, der zu seinem Onkel, Trainer Joachim Poandl, nach Eltendorf wechselte. So verblieben von der Mannschaft mit Michael Daum, Manuel Fritz, Kevin Krammer und Dzenan Serifi nur vier Spieler beim SVS. „Es war eine Mörderaufgabe, in so kurzer Zeit eine neue Mannschaft aufzustellen. Es schaut aber gelungen aus. Natürlich ist die Situation nicht die einfachste, wenn 15 Spieler neu im Team sind“, weiß Thier.

Die Stegersbacher Funktionärsriege glaubt aber, dass sich schon bald eine gute Mannschaft für die Herbstmeisterschaft geformt haben wird. Immerhin haben einige Spieler auch schon Regionalliga-Erfahrung. Michael Daum ist nach seiner Kreuzbandverletzung seit gestern, Dienstag, wieder beim Training dabei. Es läuft also alles nach Plan.