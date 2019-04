Der SV Mattersburg und die Admira trennten sich nach dem 2:0-Auswärtssieg der Burgenländer am Dienstag in der Südstadt nun im Pappelstadion mit 1:1.

Gut 20 Minuten lang passierte praktisch nichts, der SVM ging aber dann prompt mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Markos Kvasina brachte Rene Renner mit der Ferse perfekt ins Spiel, die Nummer 17 legte quer, wo Andreas Gruber artig danke sagte und den Ball zum 1:0 ins Netz schob. Auf Seiten der Gäste fand Patrick Schmidt dann eine Chance vor, im Wesentlichen blieben die Gäste im Zuge einer schwachen ersten Halbzeit aber harmlos. Zwar brannte der SVM auch kein Feuerwerk ab, Renner per abgefälschtem Schuss oder Andreas Kuen per Direktfreistoß von der Seite kamen einem Torerfolg aber nahe.

Rascher Ausgleich nach der Pause

So wenig konkret die Niederösterreicher vor der Pause waren, so klar trugen sie in der 50. Minute dann einen Angriff vor. Sinan Bakis spazierte mit Doppelpass-Unterstützung von Stephan Zwierschitz durch die – in der Situation höchst passive - Mattersburger Hintermannschaft und bezwang SVM-Schlussmann Tino Casali zum 1:1. Zu diesem Zeitpunkt waren 50 Minuten gespielt. Danach passierte allerdings auf beiden Seiten längere Zeit nichts mehr, was die Bezeichnung „zwingend“ verdient hätte. Erst im Finish kam auch vor dem Tor wieder mehr Schwung auf, etwa als Renner in den Rückraum der Abwehr spielt, wo aber Gruber diesmal zu zentral abschloss und Leitner locker parierte (77.). Überhaupt drückten die Burgenländer in den letzten zehn Minuten und fanden dabei auch die eine oder andere hektische Situation im Strafraum vor, letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung.

Weiter geht es für den SVM am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Altach.

STATISTIK

MATTERSBURG – ADMIRA 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Gruber, 1:1 (50.) Bakis.

Gelb: Rath (33., Foul), Kuen (53., Foul), Mahrer (63., Foul); Hjulmand (40., Foul), Jakolis (52., Foul), Bauer (67., Foul).

SR: Schörgenhofer.- Pappelstadion, 1.800.

Mattersburg: Casali; Höller, Malic, Mahrer, Rath; Jano (74. Hart), Erhardt; Gruber (80. Ertlthaler), Kuen (60. Pusic), Renner; Kvasina.

Admira: Leitner; Aiwu, Vorsager, Bauer; Zwierschitz, Toth, Schösswendter (15. Hjulmand), Maier; Pusch; Schmidt (46. Jakolis), Bakis (80. Kalajdzic).

STATEMENTS

SVM-Goalie Tino Casali: „Erste Halbzeit waren wir richtig gut, haben auch unsere Chancen gehabt und wenig zugelassen. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz den Zugriff bekommen wie vor der Pause. Am Ende nehmen wir den Punkt mit und freuen uns auf das Spiel gegen Altach, das schon vorentscheidend sein kann. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Chance nutzen und am Ende im Europa League Play-off stehen.“

Admira-Kapitän Daniel Toth: „Die erste Halbzeit war katastrophal von uns. Nach der Pause haben wir besser gespielt und uns am Ende auch den Punkt verdient.“

SVM-Trainer Klaus Schmidt: „In der ersten Hälfte hatten wir wesentlich mehr vom Spiel, nach der Pause hat dann Admira höher verteidigt, wir konnten die Bälle nicht mehr so ins letzte Drittel spielen. Der Ausgleich hat uns ein wenig den Stecker gezogen, aber wir nehmen den Punkt jetzt so mit. In den letzten drei Partien haben wir sieben Punkte geholt. Hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich das blind unterschrieben.“

Admira-Trainer Reiner Geyer: „Es ist nicht einfach hier zu spielen. Speziell in der ersten Hälfte hatten wir unsere Probleme. Wichtig war, dass wir in der zweiten Hälfte zulegen konnten und auch mehr investiert haben.“