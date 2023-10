Felber-Crew bleibt das Team der Stunde

Die Aufgabe sollte für Oberwarts Mannschaft auswärts in Kapfenberg nicht leicht werden. Im Vorfeld gab Obmann Franz Felber die Devise aus, mit einem Unentschieden wäre man schon zufrieden. „Und es kam dann auch genauso, wie wir es uns gewünscht hatten“, resümierte der UTTC-Boss. In Kapfenberg lagen die Südburgenländer bereits nach den ersten beiden Einzelspielen mit 2:0 im Rückstand. Den Oberwartern gelang es jedoch, nach hartem Kampf die Partie auf 2:3 zu drehen, nach dreieinhalb Stunden wurde ein 3:3-Remis erzielt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Unentschieden“, freuten sich die Spieler. Damit bleiben die Südburgenländer das einzige ungeschlagenene Team der Liga. Auch die aktuellen Platzierungen in der Einzelrangliste können sich sehen lassen: Martin Storf führt vor Dominik Habesohn und seinem Kollegen Andre Pierre Kases die Einzelrangliste an, Michael Seper liegt auf Platz 15. In der U23-Einzelrangliste belegt er derzeit hinter Lorenz Pürstinger aus Kufstein den zweiten Platz.

Oberwarts Nachwuchs in „Win-Turnier-Serie 1“ top

Bereits in der Vorwoche war der Nachwuchs bei der Österreichischen Nachwuchs „Win−Turnier−Serie 1“ in Kapfenberg im Einsatz. Dabei feierten Südburgenlands Spieler bei ihrem ersten Auftritt tolle Erfolge. Samuel Eberhardt erreichte in der 19. Gruppe den zweiten Platz, Simon Reiger in der 15. Gruppe Platz acht. Der Verein gratuliert zu den Erfolgen.

Dichtes Programm im Turnsaal der Volksschule

Aktuell laufen auch die Vorbereitungen auf die ersten zwei Heimspiele gegen Wels (25. Oktober, 18.30 Uhr) und Mauthausen (26. Oktober, 13.30) im Turnsaal der Volksschule. Am 28. Oktober (ab 8.30) findet dann das 31. Internationale Tischtennisturnier statt. „Nachdem es drei Jahre pausieren musste, sind wir froh, es wieder zu veranstalten“, so Felber.