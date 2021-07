Für die kommende Bundesliga-Saison im unteren Play-off möchte man mit einer starken, jungen Mannschaft für Furore sorgen. Nachdem der Oberwarter Michael Seper nach Hause geholt wurde (die BVZ berichtete), gelang Obmann Franz Felber nun der nächste Transfer.

„er soll den ‚Karren‘ bei uns leiten.“

Mit Andre-Pierre Kasis aus Oberösterreich wurde der zweite 18-Jährige geholt. Martin Storf bleibt als einziger Akteur aus der letzten Saison in der Bundesliga erhalten, „er soll den ‚Karren‘ bei uns leiten.“ Das Vorhaben, mit zwei jungen Spielern in die Saison Anfang September zu starten, hat bei Felber Priorität. Zudem macht es Sinn, denn beide befinden sich beim Heeressport, „wir haben nun zwei Rohdiamanten, die es zu schleifen gilt. Beide können es bis an die Spitze schaffen.“

Perspektiven für Nachwuchs im Fokus

Vorrangig gilt es zudem, Perspektiven für den Tischtennis-Nachwuchs zu schaffen. Dieser hat eine optimale Bühne um zu reifen und dann irgendwann wieder ins Obere Play-off und zurück zur Österreich-Elite zu kommen.

„Oberwart machte sich im Tischtennis in den letzten 30 Jahren einen Namen. Wir fürchten uns vor keinem“, sagt das UTTC-Oberhaupt, der auch der Regionalität große Bedeutung zumisst: „Für unsere Region ist es wichtig, dass Lokalmatadore dabei sind. So bringen wir wieder mehr Publikum zu unseren Spielen.“