Felber-Crew fertigte den Herbstmeister ab

Das Tischtennis-Team des UTTC Oberwart spielte am Samstag im Unteren Play-off der 1. Bundesliga Herren zuhause gegen den Herbstmeister aus Guntramsdorf. Dabei stand mit Dominik Habesohn auch ein ehemaliger Oberwart-Akteur in den Reihen der Gäste, der die spätere Niederlage nicht verhindern konnte. Mit einer taktisch sehr guten Aufstellung hatten die Hausherren immer eine Antwort auf die Guntramsdorfer Spielgewinne parat. So lag der UTTC-Tross zwischenzeitlich mit 3:1 vorne, ehe Habesohn mit einem Sieg gegen Martin Storf verkürzen konnte. Die Entscheidung sollte dann das „Youngstars“-Duell zwischen Michael Seper und Julian Fellinger bringen. Der Oberwarter Seper behielt die Nerven und fixierte den 4:2-Gesamtsieg. Eine tolle Momentaufnahme.

„Dieser Erfolg war nur aufgrund einer homogenen Teamleistung möglich. Gratulation an alle Spieler. Auch die Zuseher waren begeistert“, sagte Obmann Franz Felber. Nun pausiert die Bundesliga für ein Wochenende. Für Martin Storf, Michael Seper und Pierre-Andre Kases geht es vom morgigen Freitag bis zum Sonntag bei den Österreichischen Meisterschaften der Allgemeinen Klasse in Wels um Medaillen.