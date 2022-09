Herzhaftes Lachen vom Spitzenreiter Oberwart

Werbung

Mit diesem Auftakt in die neue Tischtennis-Spielzeit war aus UTTC Oberwart-Sicht nicht zu rechnen: Nach zwei Spielen rangiert der Traditionsverein auf Platz eins und holte dabei einen glatten 4:0-Auswärtssieg und später noch ein 3:3-Remis.

Storf führt aktuell die Einzel-Rangliste an

So wusste man im Lager der Oberwarter –, der Verein ist seit jeher ein eigener Unions-Verein – durchaus, dass sich mit den Youngsters Michael Seper und André Pierre Kases, die national schon auf sich aufmerksam machten, zwei heiße Eisen in der Mannschaft befinden, aber dass es gleich so gut läuft, kam selbst für Obmann Franz Felber überraschend: „Der Start in die neue Saison war einfach nur mega-geil“, freute er sich und fügte euphorisch an: „Besser hätte es eigentlich gar nicht beginnen können.“

In Kufstein führte Routinier Martin Storf die „jungen Wilden“ um Seper und Kases zu einem klaren Erfolg und auch in Innsbruck sah es lange sehr gut aus. Da lagen die Südburgenländer schon mit 3:0 vorne, ehe man sich dann mit einem 3:3-Remis begnügen durfte.

Aber auch das nahm man mit, weil die Tendenz positiv ist und auch die individuellen Leistungen bis dato kaum zu übertreffen sind. Felber dazu: „Wir sind nicht nur nach den tollen Leistungen mit dem Team Erster, sondern Martin Storf führt auch noch die Einzel-Rangliste an.“

Danke an die Sponsoren

Bedanken möchte sich der Verein bei seinen Gönnern. So spielte man mit „Tibhar“-Equipment und neuen Dressen. Auch der Ausrüster „Higra Huber“ ist neu. Ein Danke geht an Barabas, Ofenstudio Fliegenschnee und Hotel Telegraph.