Kases nicht zu bremsen

Sehr viel Grund zu Feiern gab es zuletzt für den UTTC Oberwart. Bundesligaspieler André Pierre Kases war bei der Österreichischen Meisterschaft in Niederösterreich nämlich in Top-Form. Während er sich im Vorjahr noch dem U21-EM-Dritten Maciej Kolodziejczyk geschlagen geben musste, bezwang er nun am Wochenende im Endspiel den Steirer Tobias Hold mit 4:2. Nicht der einzige Erfolg, denn auch im Doppel mit Partner Lorenz Pürstinger gelang ihm dieses Kunststück. Auch im Mixed gab es mit Schwester Michelle nach Rang drei eine Medaillie. „Wir gratulieren unserem ‚Gold-Jungen“ zu diesen Spitzenleistungen“, freute sich UTTC-Obmann Franz Felber mit Kases mit.