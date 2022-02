Martin Storf ist Mann der Stunde

In der Heim-Doppelrunde gab es von Oberwart und dessen Könner Martin Storf endlich wieder ein Lebenszeichen in Richtung Aufstieg in das Obere Play-off der 1. Bundesliga.

Gegen den direkten Rivalen Mauthausen erreichten die Herren ein 3:3-Remis, einen Tag später folgte ein 4:2-Sieg gegen Sportklub/Flötzersteig. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen legte vor allem Storf den UTTC-Grundstein für die Rückkehr in Richtung Play-off-Plätze. Storf besiegte im Auftakt-Hit Mauthausens Ex-Team-Ass Bernhard Kinz-Presslmayer mit 3:1 und sorgte mit dem zweiten 3:1 gegen Simon Oberfichtner für eine 3:2-Führung. Michael Seper musste sich dann leider Kinz-Presslmayer mit 0:3 geschlagen geben. So war das Unentschieden fixiert. Im Spiel gegen Sportklub/Flötzersteig blieb Martin Storf in beiden Einzelspielen wie auch im Doppel mit Michael Seper souverän. André Pierre Kases sorgte mit seinem 3:0 gegen Wolfgang Päuerl für den 4:2-Endstand.

„In dieser Tonart kann es gerne weitergehen, wir sind auf dem richtigen Weg“, freute sich Oberwarts Obmann Franz Felber über die Erfolge.

Nun gibt es eine kurze Pause, ehe am Samstag, 19. Februar, die Reise zum Auswärtsspiel bei Biesenfeld (Oberösterreich) auf dem Programm steht.