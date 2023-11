Oberwart bleibt an der Spitze

Das Team mit Martin Storf, Michael Seper und Andre-Pierre Kases empfing in der 1. Bundesliga im Unteren Play-off Wels 2 und Mauthausen. Es waren die ersten zwei Heimspiele in dieser Saison. Gegen Wels 2 lag die Mannschaft nach zwei Einzelpartien bereits mit 1:3 zurück, gewann die beiden letzten Spiele nach hartem Kampf und stellte noch auf 3:3. Einen Tag später lief es gegen Mauthausen besser, „wir konnten den einen Decider für uns entscheiden“, erklärte der Boss Franz Felber. Zur Erklärung: Der Decider kommt in dieser Saison erstmals zur Anwendung – wird im fünften Satz nur bis zu sechs Punkten gespielt, wird die Entscheidung dadurch früher erzielt. Danach wurde das Doppel gewonnen, der 4:2-Sieg war besiegelt.

Oberwart ist nach sieben gespielten Runden als einzige Mannschaft ohne Niederlage, makelloser Spitzenreiter und auch die Einzel-Rangliste wird von Martin Storf angeführt. Die Verfolger aus Wr. Neudorf, St. Urban und Kapfenberg liegen drei Punkte hinter Oberwart (19). Nun folgt wieder eine Pause, ehe Oberwart am 9. Dezember (15 Uhr) Guntramsdorf und am 12. Dezember (10 Uhr) Wr. Neudorf im Turnsaal der Volksschule empfängt.

Oberstes Ziel: Als Tabellenführer zu überwintern, um dann in der Rückrunde die Führung abzusichern und so eventuell schon im Jahr 2024 den Wiederaufstieg in das Obere Play-off zu erreichen.