Oberwart sicherte sich Platz zwei ab

Einen großen Schritt in Richtung des Oberen Play-offs der 1. Bundesliga machten die UTTC-Herren aus Oberwart beim Auswärtsduell gegen Leader Innsbruck. Nach über drei Stunden Kampf und Krampf schafften die Spieler, wie gewohnt von Obmann Franz Felber betreut, ein 3:3-Remis.

„Tolles und gerechtes 3:3 gegen den Tabellenführer“

Nach dem Doppel stand es bereits 2:2. Danach revanchierte sich Martin Storf für die 2:3-Niederlage an heimischer Platte gegen Innsbrucks Oscar Birriel Rivera, indem er ihn souverän mit 3:1 bezwang und die Gäste sogar in Führung gingen.

Im letzten Spiel musste sich dann Youngster Michael Seper gegen Krisztian Gardos mit 1:3 geschlagen geben. Dennoch war man vom Gezeigten angetan: „Wir konnten gegen den Tabellenführer ein tolles und gerechtes 3:3 erzielen“, zog Obmann Franz Felber ein positives Resümee.

Bereits am kommenden Wochenende findet das letzte Heimspiel des Grunddurchganges statt. Oberwart empfängt am Samstag ab 17 Uhr St. Urban aus Kärnten. „Wir hoffen auf große Unterstützung unserer zahlreichen Fans“, so der Tischtennis-Boss abschließend.