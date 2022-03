Oberwarter wollten im vorderen Feld mitspielen

Werbung

Beim letzten Spiel der Saison trat Oberwarts Mannschaft in St. Urban ersatzgeschwächt an – Michael Seper fehlte krankheitsbedingt. Die beiden anderen Spieler, Martin Storf und Andre Pierre Kases, schlugen sich auch zu zweit tapfer und erreichten in einem hochklassigen Spiel ein 3:3-Unentschieden. Storf gelang dabei die Revanche für seine Niederlage im Herbst gegen Dominique Plattner.

„Mit dem 3:3 und dem dritten Rang in der Abschlusstabelle bin ich sehr zufrieden“, sagte Obmann Franz Felber. Er lobte dabei alle seine Schützlinge, die eine solide Saison ablieferten.

Ein möglicher Aufstiegsplatz (die ersten zwei Teams können sich noch dafür qualifizieren) wurde zwar nicht erreicht, war für den Oberwarter Vereinschef aber ohnehin zweitrangig: „Wir wollten im vorderen Drittel mitspielen und das gelang meinen Spielern tadellos.“

So will man auf die Spielzeit aufbauen. Ganz vorbei ist das Tischtennis-Jahr für Kases noch nicht. Das junge Talent hat sowohl bei der ÖM U19 im April (1. bis 3. in Baden, Niederösterreich) sowie bei der ÖM U21 (27. bis 29. Mai in Lustenau, Vorarlberg) gute Chancen auf eine Medaille. „Darauf konzentrieren wir uns jetzt auch im Verein. Sobald Michi Seper gesund ist, wird er sich gemeinsam mit ihm gezielt auf diese Meisterschaften vorbereiten.“