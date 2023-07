Tischtennis Helmut Jäger: Platz zwei als Trostpreis bei Senioren-EM

Helmut Jäger holte sich bei der Senioren-EM in Norwegen Platz zwei im Bewerb „Consolation“. Foto: UTTC Oberwart, Franz Felber

B urgenlands Tischtennisverbands-Präsident Helmut Jäger schied in der Vorrunde der Senioren-Europameisterschaft in Sandefjord (Norwegen) in der Qualifikation zur Hauptrunde aus.

Der für den UTTC Oberwart spielende Präsident holte sich in der Altersklasse 60+ im „Consolation“-Bewerb Platz zwei. Insgesamt waren 1.700 Senioren am Start, der Bewerb 60+ war mit den stärksten Spielern besetzt. 64 Vorrunden zu je vier Spielern kämpften um den Einzug in den Hauptbewerb. Helmut Jäger landete mit viel Pech auf Platz drei, es reichte somit knapp nicht zum Aufstieg in die Hauptrunde. Trotz zwei Siegen musste er im Bewerb „Consolation“ antreten, wo er bis ins Finale einen Erfolgslauf hinlegte. Dort unterlag er nach sechs Siegen erst im Endspiel dem Deutschen Dirk Swierczynski in vier Sätzen mit 3:1. Auch im Doppel kam das frühe Aus Ebenso scheiterte der Präsident auch im Doppel mit seinem Partner Reinhard Artner (Traismauer, Niederösterreich) in der Vorrunde. Sie belegten Platz drei hinter Jan Vincent/Jonas Loven (Schweden) und Philippe Jolly/Dominique Grognet (Frankreich). In der ersten Runde des Bewerbes „Consolation“ hatten sie ein Freilos, danach gewannen sie gegen die Franzosen und mussten sich danach gegen Manfred Bostelmann und Markus Sazewa aus Deutschland mit 3:1 geschlagen geben und kehrten ohne Medaille nach Hause. Im Doppel scheiterten Helmut Jäger (r.) und sein Partner Reinhard Artner aus Traisirchen bereits in der Vorrundengruppe. Foto: UTTC Oberwart, Franz Felber