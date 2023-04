Puhr holte sich Gold

Die Österreichische Senioren-Staatmeisterschaft in Klagenfurt war für Gerhard Puhr ein voller Erfolg. Der Wettberwerb begann für ihn bereits im Herren Doppel-Bewerb 70+, bei dem er sich gemeinsam mit dem steirischen Partner Gerold Skudnig die Goldene erkämpfte. Nach einem tollen Finish fixierten sie den Titel im fünften Satz. Der fitte 70+-Spieler holte sich dann zusätzlich im Einzelbewerb auch die Bronzene.

„Wir gratulieren unserem ‚Gerli‘ zu dieser unglaublichen Leistung“, sagte UTTC Oberwart-Obmann Franz Felber. Damit wurden in dieser Saison bereits sechs Staatsmeisterschaftsmedaillen (3x Gold, 1x Silber und 2x Bronze) nach Oberwart geholt. Als Abschluss findet am 6. Mai die Landesmeisterschaft der Senioren im Turnsaal Oberwart statt. Am 13. Mai folgt dann in Neusiedl die Allgemeine Landesmeisterschaft.