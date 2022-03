UTTC Oberwart: Aufstiegschance lebt

Mit Wr. Neudorf (Niederösterreich) und Feldkirchen (Steiermark) empfingen die Oberwarter Herren zuletzt gleich zwei Teams in der laufenden Meisterschaft im Turnsaal der Volksschule. Zum Auftakt gegen Wr. Neudorf gingen zwei Spiele über die vollen fünf Sätze, diese wurden jedoch verloren. Oberwart musste so mit einem 3:3-Remis leben.

„Kommt in den Turnsaal und unterstützt uns“

Gegen die Steirer aus Feldkirchen klappte es einen Tag spätter besser, auch weil alle Kräfte gebündelt wurden. Obmann Franz Felber feilte an der Aufstellung und mit einer neuen Variante und viel Engagement samt Kampfgeist wurde der Gegner nach zwei Stunden mit 4:1 nach Hause geschickt. Auf Tabellenführer Innsbruck fehlen aktuell fünf Punkte, dahinter warten Kuchl und Mauthausen mit einem und zwei Zähler Rückstand. Ein Ausruhen gibt es so nicht, auch wenn nun eine kurze Pause erfolgt.

Am Wochenende finden nämlich in Klagenfurt die Österreichischen Meisterschaften statt, ehe es eine Woche später zum Leader nach Innsbruck geht. Für den letzten Heimauftritt am 19. März (17 Uhr) gegen St. Urban rührt Obmann Franz Felber bereits kräftig die Werbetrommel: „Kommt bitte alle in den Turnsaal der Volksschule und unterstützt unser junges Team beim letzten Heimspiel der Saison.“