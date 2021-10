UTTC Oberwart: Die Führung vor Augen

Die Form der Spieler des UTTC aus Oberwart passt, denn auch am letzten Wochenende gewann man gegen Biesenfeld und auch Kufstein mit jeweils 4:1. Martin Storf und auch die beiden Jungspunde Andre Pierre Kases und Michael Seper zeigten sich in einer starken Verfassung und ließen jeweils nur einen Punkt gegen die Gäste zu.

Vor allem im ersten Spiel gegen Biesenfeld zeigte Neuzugang Andre Pierre Kases gegen seinen ehemaligen Klub auf und gewann gegen seine sportliche Vergangenheit alle Spiele. Nur Eigengewächs Michael Seper fasste zwei Niederlagen aus, was seine generelle Leistung aber nicht schmälern soll. So will man nun eines: Tabellenführer Innsbruck überholen. „Wir bleiben ihnen auf den Fersen“, schmunzelte Obmann Franz Felber und schoss nach: „Die Leistung unserer teils sehr, sehr jungen Spieler ist einzigartig.“