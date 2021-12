UTTC Oberwart Obmann Franz Felber: „Froh über die Pause“

Im letzten Spiel vor der bis zum 8. Jänner anhaltenden Winterruhe zog der UTTC Oberwart mit Obmann Franz Felber im kärntnerischen St. Urban mit 1:4 den Kürzeren. So ging es zwar auf Platz zwei ins Jahres-Ziel, aber die Liga rückte ungemein eng zusammen, während Tabellenführer Innsbruck seine Aufgabe souverän löste und sich so auch etwas vom UTTC absetzen konnte.

Obmann ist zufrieden mit seinen Youngsters

„Wir sind froh über die Pause, damit unsere Batterien wieder aufgeladen werden können“, resümierte Oberwarts Obmann Franz Felber den Status quo.

Es war eine schwierige letzte Aufgabe vor der Pause. Das musste auch Könner Martin Storf zur Kenntnis nehmen. Dieser war in diesem Jahr bis dato noch kaum zu biegen und führte auch die Einzel-Rangliste an, ehe Dominique Plattner ihn als erst Dritter 2021 mit 2:3 bezwang. Der St. Urban-Akteur avancierte dann auch zum großen Matchwinner, denn neben dem Sieg im Doppel, schlug er auch Michael Seper relativ klar mit 3:0. Zufrieden mit dem generellen UTTC-Auftritt war man in Oberwart dennoch. Die Mannschaft ist jung und sehr gut aufgestellt und natürlich bleibt für 2022 sportlich alles möglich. Obmann Felber: „Wir sind sehr stolz auf unser Team.“