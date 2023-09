Die Truppe von Obmann und Betreuer Franz Felber reiste am Wochenende zuerst nach Feldkirchen, wo die Mannschaft von St. Urban auf die Südburgenländer wartete. Michael Seper legte die Marschroute vor und begann die Siegesserie, Martin Storf und André Piere-Kases zogen nach, nur das Doppel musste abgegeben werden, die Heimmannschaft wurde mit 4:1 geschlagen. Ein Krimi war vor allem das Duell der beiden Nummer Eins-Spieler zwischen Oberwarts Martin Storf und Nikola Horvat. Das Aufeinandertreffen war nichts für schwache Nerven, endete jedoch mit dem 3:1 des Südburgenländers. Somit war der Sieg fixiert.

Wieder eine Pause: Nächstes Spiel im Oktober

Nach kurzer Verschnaufpause ging es bereits einen Tag später nach Voitsberg. Dort war das Spiel wesentlich leichter, da die Hausherren nur mit zwei Herren antraten. „So konnten wir uns bereits nach 90 Minuten über den nächsten 4:1-Sieg freuen“, erzählte Obmann Franz Felber. Oberwart ist derzeit als Team top, aber auch in der Einzelrangliste führt Martin Storf mit 7:0-Siegen. Das nächste Spiel findet für den UTTC Oberwart erst am Samstag, dem 7. Oktober, um 15 Uhr, in Kapfenberg, statt.

Der Gastgeber verlor durch das überraschende 0:4 bei St. Urban seine weiße Weste. „Wir wollen natürlich auch dort voll punkten“, hieß es vom Oberwarter Trio.