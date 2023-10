Eine kuriose elfte Runde in der 2. Klasse Süd A

Welgersdorf – Buchschachen 3:1. Der SV Welgersdorf bringt Tabellenführer Buchschachen zu Fall! Die Welgersdorfer konnten im Heimspiel gegen den SCB nach langer Zeit fast wieder vollzählig antreten und zeigten auch, was in der Mannschaft steckt. Nach einer kurzen Abtastphase ging es richtig zur Sache. Erst vergab Dario Soltic aus aussichtsreicher Position, ehe ein SCB-Schuss zuerst von der Latte an die Stange sprang und schließlich nicht den Weg ins Tor fand. Nach Seitenwechsel nutzte dann Soltic einen Torwartfehler zum 1:0 aus und Niko Urbauer erhöhte wenig später auf 2:0. Die Buchschachener ließen sich aber nicht unterkriegen und verkürzten durch Jurcic. In der Nachspielzeit machte Urbauer seinen Doppelpack perfekt und ließ den SVW jubeln. „Wir hatten die besseren Chancen und haben die auch effektiv genutzt, deshalb geht der Sieg in Ordnung“, erklärte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser.

Wolfau – Oberschützen 2:1. Kleine Überraschung in Wolfau! Der Tabellenzwölfte feierte einen Heimsieg über den Zweitplatzierten aus Oberschützen. Vor der Pause blieb es beim 0:0, nach 52 Minuten eröffnete dann Wolfaus Stürmer Luka Bozic per Elfmeter den Torreigen. Oberschützens Torschütze vom Dienst Roland Szalai verkürzte zwar (69.), quasi im Gegenzug musste der UFC aber den erneuten Gegentreffer schlucken. Marco Fink schloss in Minute 73 zum 2:1 ab – der Schlusspunkt! Aufseiten des SVW war man nach dem Sieg erleichtert, wie Sektionsleiter Christian Petz erklärte: „Endlich hat es jetzt gepasst. Nun wird wichtig sein, dass wir nachlegen.“ Oberschützens Trainer Szilard Santha meinte: „Die Wolfauer haben verdient gewonnen, da sie den Sieg mehr wollten.“

Riedlingsdorf – St. Michael 0:1. Zwei Klubs mit Aufstiegsambitionen trafen am Samstag in Riedlingsdorf aufeinander. Für beide lief es zuletzt nicht nach Wunsch – zumindest St. Michael konnte die kleine Durststrecke jetzt beenden. Die Mannschaft von Zsolt Jona zwang den Konkurrenten aus Riedlingsdorf mit 1:0 in die Knie. Für den einzigen Treffer des Spiels sorgte Filip Hanzic nach 14 Minuten, als er einen Freistoß aus rund 20 Metern genau im Kreuzeck versenkte. St. Michaels Sportlicher Leiter Andreas Kopitar freute sich über den Sieg: „Kämpferisch war das top. Wir haben eigentlich über 90 Minuten kaum etwas zugelassen und vorne das Tor gemacht.“ „Unser Spiel war am Sechzehner des Gegners zu Ende. Wir waren vorne viel zu harmlos“, beklagte hingegen Riedlingsdorfs Sektionsleiter Roman Graf.

Deutsch Schützen – Schachendorf 2:3. Der SC Schachendorf setzt seinen Lauf auch in Deutsch Schützen fort. Die Schachendorfer starteten blitzartig ins Derby und gingen bereits nach drei Minuten durch Anto Krznaric in Führung. Genauso blitzartig aber die Antwort der Gastgeber, die fortan das Kommando übernahmen. Paul Zimmermann stellte nach sieben Minuten auf 1:1. In Folge ließen die Schützer etliche Chancen auf den zweiten Treffer liegen. In Minute 69 sollte dieser durch Norbert Pakai dann fallen. Statt dann aber weitere Chancen zur Entscheidung zu nutzen, kam Schachendorf wieder auf. Igor Macesic und Cedric Jampens standen jeweils nach Flanken goldrichtig und sorgten so für die abermalige Wende in der Partie.

Hannersdorf – Kroisegg 4:0. Der SV Hannersdorf schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der 4:0-Heimsieg über den SV Kroisegg bedeutete zugleich das siebente ungeschlagene Spiel in Serie und den Sprung auf Tabellenrang drei. „Es war zwar keine Glanzleistung, aber ein enorm wichtiger Arbeitssieg“, sagte SVH-Obmann Matthias Konrad. Dank eines Doppelschlags führten die Gastgeber nach einem schmeichelhaften Elfer und einem Eigentor zur Pause mit 2:0. Nach Seitenwechsel vergab der SVH einen Strafstoß, ehe Michael Klepits und Tomi Coric alles klar machten. „Wir müssen uns für die kommenden Aufgaben steigern“, forderte Konrad. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber meinte: „Nach dem 0:2 haben wir den Faden verloren und es war am Ende ein verdienter Sieg für Hannersdorf.“

Mariasdorf – Redlschlag 5:1. Der SC Mariasdorf feierte einen klaren Derbysieg über Redlschlag. Schon vor der Pause machten die Mariasdorfer dabei alles klar. Micha Pfneiszl, David Tarodi und Lukas Laschober sorgten nach 30 Minuten für eine komfortable 3:0-Führung. Redlschlag konnte zwischenzeitlich durch Matija Benko zwar verkürzen, nach der Pause fuhren die Mariasdorfer aber wieder ihr Programm – 5:1-Endstand! SCM-Sektionsleiter Andreas Schuh erklärte: „Wir waren gut eingestellt und über weite Strecken klar überlegen. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“ Redlschlags Obmann Christoph Böhm meinte: „Gleich zu Beginn hätten wir zweimal einen Elfmeter bekommen müssen, nach den drei Gegentoren waren wir aber platt und konnten nichts mehr entgegensetzen.“

Hochart – Siget 0:3. Im Duell der Kellerkinder zwischen Hochart und Siget feierte der UFC einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Die Sigeter zeigten gegen den SVH, dass sie offensiv durchaus Qualität haben und stellten schon in den ersten 45 Minuten die Weichen auf Auswärtssieg. Mate Lukacs markierte nach einem Elfmeter (9.) die Führung. Wieder Lukacs (38.) und Sturmpartner Krisztian Horvath (45.) erhöhten schließlich auf 3:0 und machten so den klaren Sieg fix. Der UFC machte so Boden gut. Hochart steckt hingegen weiter ganz hinten fest. SVH-Obmann Dieter Höfler haderte: „In den ersten Minuten wurden wir durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt. Dann, muss man sagen, hat Siget verdient gewonnen.“

Statistik

SV Welgersdorf – SC Buchschachen 3:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (68.) Soltic, 2:0 (72.) Niko Urbauer, 2:1 (75.) Jurcic, 3:1 (94.) Niko Urbauer. Reserve: 4:3 (Zapfel, Prohaska, Urbauer 2; Islamovic 2, Gashi). SR: Stojanovic.- Welgersdorf, 150.

Welgersdorf: Magyar; Levonyak, Schoditsch, Rados (46. Niko Urbauer), Müllner; Pajk, Michael Urbauer; Kamper, Lödör, Eichler (85. Abdullah); Soltic.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Mitterwachauer, Balla, Lechner (76. Teubl); Franyi, Jurcic, Flamur Kacanolli, Hoffmann; Kotnik, Hegedüs.

SV Wolfau – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (52., Elfmeter) Bozic, 1:1 (70.) Szalai, 2:1 (73.) Fink. Reserve: 2:1 (Pfeiffer, Nunner; Stadler). SR: Steigl.- Wolfau, 150.

Wolfau: Csar; Kinelly, Madl, Andreas Lukitsch, Lang (65. Thomas Lukitsch); Jonas Koller, Herold (88. Korytin), Kinelly, Fink (93. Pfeiffer); Bozic, Mark Koller.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Abou, Mark Szalai, Roland Szalai; Belulaj, Pran (81. Wachter), Proksch, Benedek; Kappel, Ergül.

ASKÖ Riedlingsdorf – SV St. Michael 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (14., Freistoß) Hanzic. Reserve: 5:1 (Pfeffer 2, Graf 2, Lukschander; Magaditsch). SR: Fir.- Riedlingsdorf, 120.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Szendi (46. Knapp), Florian Huber, Höller (63. Stefan Huber); Burjan, Smid, Florian Prochazka; Rechberger, Kosnik, Ritter (50. Kampusch).

St. Michael: Vinceljak; Weber, Grandits, Penthor, Ernst (83. Csar); Neubauer (46. Baumgartner), Dittrich, Turniski, Ungur; Hanzic (93. Staudt), Kocijan (91. Kienzl).

SV Deutsch Schützen – SC„Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf 2:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (3.) Krznaric, 1:1 (7.) Zimmermann, 2:1 (69.) Pakai, 2:2 (75.) Macesic, 2:3 (85.) Jampens. Reserve: 1:1 (Szvetits; Herics). SR: Mahr.- Deutsch Schützen, 200.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek; Wallner, Turi, Zimmermann, Makovecz; Pakai, Laky (73. Zimits).

Schachendorf: Szep; Cernut, Macesic, Mamic (80. Herics); Füzi (61. Jampens), Puskarits, Varga (91. Kaiser), Dorner; Cacic, Krznaric, Balagovic.

SV Hannersdorf – SV Kroisegg 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (31., Elfmeter) Bogdanovic, 2:0 (35., Eigentor) Török, 3:0 (72.) Klepits, 4:0 (87.) Coric. Reserve: Nichtantreten Kroisegg. SR: Felber.- Weinbergstadion, 80.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Bogdanovic, Sagmeister; Muhr, Fixl; Lang, Piskovic (74. Reicher), Aigner (83. Varga); Klepits, Coric.

Kroisegg: Haspl; Pichler (89. Thier), Török, Czingraber, Piff; Holzer (80. Stanic), Dancs, Viszket, Lackner (76. Weghofer); Egyed, Simon.

SC Mariasdorf – SG Redlschlag 5:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (4.) Pfneiszl, 2:0 (13.) Tarodi, 3:0 (30.) Laschober, 3:1 (44.) Matija Benko, 4:1 (70.) Pfneiszl, 5:1 (90.) Georg Tullmann. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Kuzat.- Mariasdorf, 100.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Phillip Tullmann, Georg Tullmann, Kirnbauer (78. Farkas); Laschober (72. Renner), Schuh (63. Stubits), Berta, Philipp Putz (78. Karner); Tarodi (78. Daniel Putz), Hera.

Redlschlag: Friedel; Kosijer (56. Kainz), Varga (65. Grgic), Bertl, Böhm; Huszovits, Szabo, Matija Benko, Josip Benko; Novotny, Mogyorosi.

SV Hochart – UFC Siget 0:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (9., Elfmeter) Lukacs, 0:2 (38.) Lukacs, 0:3 (45.) Horvath. Reserve: 1:3 (Danter; Reitmeier 2, Kristaloczy). SR: Lukas.- Hochart, 120.

Hochart: Hochhold; Pfeil (58. Riemer), Pfeffer, Stögerer, Töpfer; Wappel (69. Lehner), Zibert, Jahrmann; Damjanovic, Höfler, Kmetic (69. Wunderer).

Siget: Konetsny; Vajda (68. Szaloki-Varsanyi), Plank, Markus Herrklotz (81. Reitmeier), Daniel Herrklotz (87. Tkauz); Ruzsas (68. Tiwald), Sulyok, Lukacs, Ringbauer; Jantos, Horvath.