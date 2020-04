Seit vergangenen Montag bewegt sich im Sportland Österreich wieder etwas. Diverse Spitzensportler dürfen wieder regulär ihrer Tätigkeit nachgehen. Auch einige burgenländische Asse sind im positiven Sinne davon betroffen. „Wir dürfen wieder auf die Laufbahn“, freut sich etwa Ivonne Wiener. Dabei wird die Leichtathletin neben Sprinteinheiten auch das Training mit der Kugel wieder aufnehmen. Ähnliches gilt für Bruder und Speerwurf-Spezialist Adam. Der Dritte im Bunde, Nico, leidenschaftlicher Bogenschütze, verlegte sein Training von Schreibersdorf ebenfalls auf die Sportanlage in Pinkafeld.

Untätig war man in den vergangenen Wochen selbstredend nicht. Die heimische Kraftkammer war zumeist Trainingsschauplatz, ehe auch der hauseigene Garten in Anspruch genommen wurde. „Natürlich stand Krafttraining auf dem Plan, aber auch Stabilisationstraining, Klimmzüge oder Technikwürfe mit Bällen im Freien“, so Ivonne und Adam Wiener quasi unisono.

Wann die Meisterschaften stattfinden sollen, steht derweil in den Sternen. „Die Leistungen leiden sowieso darunter. Adam und mir fehlen schon jetzt etwa am Speer sehr viele Trainingsstunden. Um da wieder reinzukommen, braucht es ein paar hundert Würfe“, so Ivonne Wiener.

Nicht einfach ist es für Bruder Adam, der in Bruckneudorf auch seinen Präsenzdienst leistet und nicht immer sportlich aktiv sein kann.

Bogenschütze Nico Wiener darf zumindest in Pinkafeld arbeiten, auch wenn die Zukunft offen bleibt: „Die meisten Turniere werden neu angesetzt und das Ganze wird wohl bis in den November andauern.“

Aber nicht nur die drei Wiener-Geschwister, auch die Riedlingsdorfer Leichtathletin Yvonne Zapfel bereitet sich auf die Zeit nach Corona vor. Derzeit muss sie sich noch gedulden, auch weil sie als NMS-Lehrerin ihre Einkünfte nicht nur aus dem Sport bezieht. „Ich bekomme von meinem Coach aber weiter Trainingspläne und versuche sie bestmöglich umzusetzen.“