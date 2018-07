SV GÜSSING

Der Verein lädt ab 15. August zum Vulcolor U8 Future Kids Cup. Gleichzeitig ist es der Startschuss für das traditionelle internationale Nachwuchsturnier. Aktuell haben sich 72 Mannschaften aus sieben Ländern für die vier Tage angemeldet, somit werden sich rund 1.000 Kinder am Sportplatz in Güssing einfinden. Die Gedanken und Ideen, ein Turnier 2019 auf zwei Tage auszudehnen, sind bereits in Ausarbeitung. „Ich habe bereits jetzt Zusagen internationaler Top-Vereine, unter anderem aus Deutschland“, sagte Nachwuchsleiter Mathias Kedl im Gespräch mit der BVZ – und hofft freilich, dass sich die Turniere noch weiter etablieren.

SC PINKAFELD

Neben dem gut besuchten Nachwuchscamp in der Halle wird auch im Sommer fleißig trainiert. So findet von Montag bis Mittwoch (20. - 24. August) beim STEP-Gästehaus in Pinkafeld ein Camp statt. Es nehmen daran rund 60 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren teil. Geleitet wird das Camp von Lukas Bernhart. Nachwuchsleiter Alex Diridl meint dazu: „Das Camp kommt bei den Kleinsten sehr gut an. Sie freuen sich, wenn sie wieder Fußball spielen können.“

ASKÖ ROTENTURM

Das Camp mit Trainern der Real Madrid-Schule findet von 30. Juli bis 3. August statt. Derzeit sind 70 Kinder dafür angemeldet. Die deutschsprachigen Trainer absolvierten ihre Ausbildung in der Real Madrid-Fußballakademie. Die Nachwuchscoaches aus Rotenturm sind als Hospitanten dabei. Es gibt zehn Trainingseinheiten, in der trainingsfreien Zeit werden die Kids durch die Trainer ebenfalls betreut. Zusätzlich gibt es eine Spieleranalyse mit personalisierter Scorecard. Die Besten bekommen eine Auszeichnung und als Highlight wartet die Verlosung eines Real-Trikots mit Originalunterschrift von Toni Kroos und Keylor Navas. „Wir erwarten eine coole Woche mit viel Spaß und Übermittlung von sozialen und kulturellen Werten“, so Rotenturms Medienreferent und Nachwuchstrainer Gerhard Kasper. Dieser meinte abschließend: „Vielleicht schafft es einer der Teilnehmer ins Regionalfinale und ins ‚Creator Camp‘ im Estadio Santiago Bernabeu.“ Für den Verein und den Ort ist das Camp eine große Aufwertung.