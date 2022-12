Ein verfrühtes Packerl für SC Pinkafeld

Werbung

Ob es in diesem Jahr ein erneutes Weihnachtsgeschenk für die treuen Fans des SC Pinkafeld geben würde, wollte die BVZ von der Vereinsführung des Traditionsklubs wissen. Im Winter 2016 legte man dem SCP-Anhang nämlich Ex-Bundesliga-Kicker Christoph Saurer unter den Baum, ehe im Vorjahr mit Patrick Bürger ein weiteres sportliches Kapazunder-Zuckerl folgte.

Beide Male wurden diese Transfers am 23. Dezember bestätigt. Das gilt dieses Mal quasi als ausgeschlossen. „Davon wüsste ich nichts“, meinte Sektionsleiter Alex Diridl, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen zuletzt schon mit dem gebürtigen Rohrbrunner Dominik Kracher ein verfrühtes Transfer-Packerl verkündete, mit einem Augenzwinkern.

Der Mittelfeld-Allrounder, der in den letzten Jahren zum Stammpersonal des SV Neuberg gehörte, wird sich der Elf von Christoph Monschein anschließen. „Dominik ist ein Talent, das super in unser Schema passt. Er sammelte trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt“, so Diridl, der ergänzte: „Natürlich wird er etwas Zeit brauchen, um das nötige Niveau zu erreichen, aber auf seiner Position gibt es aktuell Alternativen und so können wir ihm diese Zeit geben.“

Das Profil des HTL Pinkafeld-Schülers ist sehr interessant. So hat er ein ähnliches „Skillset“ wie Mate Bela, der den Verein im Winter verlassen wird. Dieser war, spätestens seit Monschein als Cheftrainer in Pinkafeld werkt, klare Stammkraft und spielte in der durchaus erfolgreichen Hinrunde sehr viele Minuten.

„Dominik war vom Profil her schon sehr interessant“, meinte der Coach dazu und ergänzte: „Ein junger, talentierter Spieler aus der Region. Jetzt wollen wir ihm die besten Entwicklungschancen bieten. Dafür waren wir in den letzten Jahren auch durchaus bekannt.“

Nicht nur Pinkafeld zeigte sich dabei an einem Winter-Transfer interessiert, auch Liga-Konkurrent Markt Allhau war an Kracher dran. Dieser entschied sich dann aber für Pinkafeld. Warum, erklärte er der BVZ wie folgt: „Für mich ist es eine neue Herausforderung und eine sehr gute Möglichkeit, mich auf einem höheren Niveau weiterzuentwickeln. Zudem ist der SCP auch ein super Verein mit viel Tradition.“

Schwerer Abschied, der neue Chancen bietet

Die Erwartungen setzte Kracher dabei durchaus hoch an. Schnell will er sich in die erste Elf spielen. Erst gelte es aber, sich „in die neue Mannschaft zu integrieren“, ehe er einen „Stammplatz“ in Angriff nehmen wolle.

Der Abschied aus Neuberg war kein einfacher. Etwas mehr als drei Jahre spielte er für den ehemaligen Regionalligisten, fand nach seiner Zeit im Nachwuchs der SPG Punitz sehr schnell Anschluss und auch viele neue Freunde.

„Ich fühlte mich dort immer sehr wohl“, sagte er zur BVZ und schoss nach: „Natürlich fällt mir der Abschied nicht leicht, aber ich bin jetzt 18 Jahre – ich will und muss diese Chance ergreifen.“ Dafür spricht Folgendes: „Ich will mein ganzes Potenzial ausschöpfen und mit dem SCP viele Erfolge feiern.“