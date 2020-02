Am Sonntag war am Stinatzer Sportplatz wieder reges Treiben angesagt, denn die Flag Football-Truppe der Ozelots lud zu seinen ersten beiden Testspielen des neuen Jahres. Dabei ging es gegen die Veterans aus St. Valentin (Niederösterreich), die 2020 ebenfalls in FLA3-Liga einsteigen werden. Zwei Spiele standen hintereinander auf dem Programm und die Stinatzer verloren mit 7:41 und 0:41 klar.

Erster Auftritt für einige Neu-Ozelots

„Wir konnten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Erfahrungen sammeln und wissen jetzt, in welchen Bereichen wir an uns arbeiten müssen, um in der Meisterschaft besser aufzutreten“, erzählte Jan Zsifkovits vom Stinatzer Verein. Positiv neben dem Lerneffekt: Gleich einige Neu-Ozelots feierten ihre Premiere. „Ich möchte den Burschen und Mädchen großes Lob aussprechen. Sie verkauften sich teuer“, so Zsifkovits. Knapp drei Monate bleiben noch, ehe die Liga losgeht. „Unser Ziel sind die Playoffs. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir alles investieren.“