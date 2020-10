Viele Verbände und ihre Vereine mussten ihre Bewerbe aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig absagen oder gar aussetzen. Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, steht in den Sternen. Einige Klubs dürfen zwar auswärts die Meisterschaft austragen, im Burgenland ist es ihnen aufgrund der aktuellen Verordnung des Landes aber untersagt. Nachfolgend finden Sie alle Infos zu den jeweiligen Sportarten.

FRAUENFUSSBALL

Aufatmen dürfen die Frauen des FC Südburgenland. Nach Absprache ist klar, dass auch in den kommenden Wochen die Meisterschaft fortgesetzt werden darf. „Die Bundesliga ist fix, ob auch die Future League ausgetragen wird, müssen wir erst abklären“, berichtet Obfrau-Stellvertreterin Stephanie Jandl. Mit allen Auflagen und ohne Kantine hofft man trotzdem, dass am kommenden Sonntag, um 11.45 Uhr, gespielt wird.

Im Amateur-Bereich dürfen St. Margarethen, Bad Sauerbrunn (NÖ GL Industrieviertel) und Neusiedl 1b (Wiener 1. Klasse) keine Heimspiele austragen, die Auswärtsspiele finden normal statt. Unklar ist dagegen die Situation für die Neusiedlerinnen in der 2. Bundesliga: Die Verordnung und die Aussendung des Landes dazu widersprechen sich. Hier herrscht rechtlich noch keine Klarheit, wie es weitergehen soll.

TISCHTENNIS

Die Meisterschaft (Bundesliga bis hin zur 2. Klasse) darf ausgetragen werden, wenn nicht mehr als sechs Zuseher dabei sind. Am Wochenende wurden alle Bewerbe gespielt.

DART

Der Ligabetrieb wurde mit 23. Oktober bis auf Weiteres eingestellt. Auch die erste Runde der Landesliga Herren am 24. Oktober konnte nicht ausgetragen werden. Diese Runde wird, wenn möglich, später nachgeholt. Der Rest, beispielsweise das Neujahrsturnier, wurde ausnahmslos abgesagt.

KEGELN

Wenn alle Regeln der „Corona-Verschärfungen“ seitens der Bundesregierung eingehalten werden, kann die Meisterschaft weiterhin ausgetragen werden. Vom Betreten bis zum Verlassen der Sportanlagen besteht für alle Anwesenden Maskenpflicht.

BASKETBALL

Die Heimspiele der Gunners Oberwart (Superliga) dürfen durchgeführt werden. Es muss jedoch ein COVID-19-Konzept vorliegen und auch die Maßnahmen (Maskenpflicht in der Halle, keine Verpflegung) müssen umgesetzt werden. In der

2. Bundesliga verhält es sich wie in der 2. Bundesliga Frauenfußball: Die drei Vereine (Dragonz, Blackbirds, Rocks) befinden sich in einer rechtlichen Grauzone. Die Dragonz spielten am Wochenende überraschend im Allsportzentrum, das Derby zwischen Güssing/Jennersdorf und Mattersburg wurde abgesagt.

VOLLEYBALL

Aktuell dürfen nur die Spiele der 1. Bundesliga (Herren und Damen) ausgetragen werden. Ob die 2. Bundesliga (Anm.: mit den Fidas Jennersdorf) gespielt werden darf, ist noch nicht geklärt. Burgenlands Präsident Manfred Forjan sagte dazu:

„Ich kann derzeit noch nicht bestätigen, ob trotz Verordnung der Landesregierung Heimspiele durchgeführt werden dürfen.“

BILLARD

Die Landesmeisterschaft im 10er-Ball der Allgemeinen Klasse wird voraussichtlich am 7. November, ab 10 Uhr, vom BSV Pegasus Eisenstadt im Billard & Dart Sportzentrum ausgetragen.

SCHACH

Die Schnellschach-Landesmeisterschaft wurde aufgrund der verschärften Verordnung der Regierung abgesagt. Auch die Burgenländische Meisterschaft 2020/21 wird aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt.

TENNIS

Die „Sporty Shorts“Tennis Winter Tour BTV-Kids-Trophy geht am kommenden Samstag im Sport-Hotel-Kurz planmäßig über die Bühne. Auch der traditionelle Wintercup im Mittelburgenland wird ebenso wie jener im Tenniscenter Habeler-Knotzer in Neudörfl stattfinden.

EISHOCKEY

Im Burgenland gibt es keine eigene Landesliga, die Eisenstadt Raptors spielen in der niederösterreichischen Landesliga. Normalerweise zumindest, heuer haben die „Raps“ abgesagt. Gespielt wird ohne Eisenstädter Beteiligung.