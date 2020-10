Nach nur sechs Spielen ist die Amtszeit von Spielertrainer Imre-Laszlo Domokos beim UFC Gerersdorf-Sulz schon wieder zu Ende. „Imre hat uns seinen Rücktritt als Trainer und Spieler angeboten. Wir haben dann entschieden, dass eine Trennung für beide Seiten das Beste wäre“, sagte der Sportliche Leiter Thomas Poandl, der nun gemeinsam mit Manuel Zach bis zur Winterpause, die Geschicke beim UFC leiten wird.

Die eigentlich als Mitfavoriten gestarteten Sulzer liegen nach sechs Runden auf dem enttäuschenden 7. Platz. Nur ein Sieg und ein Remis, bei vier Niederlagen, stehen auf der Habenseite. Mit der Bestellung eines neuen Trainers will man dabei nichts überstürzen, wichtig sei es „positive Energie in die Mannschaft zu bringen“, um für die nächsten Aufgaben gewappnet zu sein. Diese bringt am Samstag das Heimspiel gegen die zuletzt wegen Verdachtsfall nicht antreten könnenden Burgauberger.