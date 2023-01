Walter Bahr: Der Edelfan aus dem Bernabeu

Werbung

Real Madrid – Geschichte, Mythos und noch viel mehr Erfolge! Die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt sind spätestens seit den 1950er Jahren quasi die größte Nummer im europäischen Klubfußball. Namen wie Alfredo di Stefano oder Ferenc Puskas waren damals ähnlich klingend wie es heute Luka Modric oder Karim Benzema sind. Unzählige hervorragende Fußballer trugen das blütenweiße Trikot und schafften Erfolge für die Ewigkeit. Alleine die 14 Titel im ehemaligen Meistercup-Bewerb und der heutigen Champions League sind klar die meisten in ganz Europa.

Zum Vergleich: Der AC Milan kommt auf derer sieben und ist der aktuell schärfste Verfolger. Auch 35 nationale Meisterschaften lassen die Größe dieses Klubs erahnen. Natürlich zieht das nicht nur spanische Fans in den Bann. Weltweit kann das „Weiße Ballett“ auf eine riesige Anhängerzahl vertrauen. Auch im südlichsten Bezirk des Burgenlandes verlor einer früh sein Herz an Real. Der Jennersdorfer Platzkassier Walter Bahr wurde schon in den Kinderschuhen in den königlichen Bann gezogen. „Eigentlich bin ich schon immer Real-Fan“, sagt der heute 59-jährige gelernte Optiker und ergänzt: „Natürlich auch wegen der großen Spieler, die immer dort kickten. Früher hießen die Santillana, Luis Figo, Roberto Carlos oder etwas später dann Cristiano Ronaldo.“

Früher wurde selbst gekickt, heute genau hingeschaut

Mittlerweile ist er Dauergast im Bernabeu. Ganze 30 Tage verbrachte er 2022 in Madrid – 16 Spiele inklusive und die Hälfte davon mit Real-Beteiligung. „Da war das ‚El Clasico‘ gegen Barcelona dabei, aber auch das Stadt-Derby gegen Atletico oder das Champions League-Spiel gegen Leipzig“, erklärt er, um anzufügen: „Ich war auch im Metropolitan von Atletico gegen Bayer Leverkusen oder bei den Madrider Klubs von Rayo Vallecano und Getafe (Anm.: 1. Liga) und Leganes (2. Liga). Das ist, glaube ich, schon einzigartig“, schmunzelt er, der selbst für den heutigen UFC Jennersdorf spielte und den sein Weg bis zum sehr erfolgreichen, langjährigen Reserve-Kapitän führte.

Die Stars von heute tragen die königliche Geschichte weiter. David Alaba, Daniel Carvajal, Toni Kroos oder Luka Modric sind große Namen in der legendären Madrider Ahnengalerie. Neue wie Vinicius Jr., Eduardo Camanavinga oder Aurelien Tchouameni werden diese ablösen und den Real-Mythos fortsetzen. Foto: BVZ

Madrid hat es ihm dabei einfach angetan. So ist 2023 mittlerweile schon fast wieder verplant. Zwei Ausflüge sind schon fix, ein Besuch beim ATP-Tennis-Masters inklusive. Aber nicht nur Spanien steht auf der Bahr-Agenda. Auch das Römer Stadtderby zwischen dem AS Rom und Lazio besucht er im neuen Jahr. Die große Liebe bleibt aber Real. Und da gilt es, die nationale Meisterschaft zu holen und den Champions League-Titel zu verteidigen. Etwas, das bis dato nur Real schaffte. Wer auch sonst?