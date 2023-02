Allhau trennt sich von Glavas

Werbung

Das Testspiel am vergangenen Freitag im steirischen Ilz brachte für den UFC Markt Allhau einige Erkenntnisse. Nach starkem Beginn, bei dem der neue Stürmer Oliver Laszlo Tihanyi schon früh sehenswert zur Führung traf, konnte man mit dem hohen Tempo der Hausherren irgendwann nicht mehr ganz mithalten.

Noch vor Seitenwechsel drehte Ilz die Partie, um dann nach 90 Minuten mit einem 5:1-Erfolg den Rasen zu verlassen. Das Fehlen der Stammkräfte, wie Johannes Erb (privat verhindert) oder Kapitän Christian Teller (krank), bleibt für den UFC schwer kompensierbar – umgekehrt zeigten die jungen UFC-Spieler, wie Moritz Eder, Marco Prettner oder Linksverteidiger Julian Psihoda, aber auch, dass sie mehr als nur eine gute Rolle einnehmen können. „Noch schaffen wir es aber nicht, unsere Leistung über 90 Minuten abzurufen“, sagte Trainer Florian Hotwagner, um anzufügen: „Das ist verständlich, weil es Zeit braucht. Etwas bleibt davon ja noch bis zum Rückrundenstart.“ Dieser findet am Samstag, dem 4. März, mit einem Derby gegen Kohfidisch statt. Ein Gegner, mit dem man sich durchaus auf Augenhöhe sieht. Den Abschluss der Testspielserie 2023 bildet das samstägliche Heimspiel gegen den 1. Klasse-Verein Kemeten (14 Uhr).

Und dann gab es rund um den Ausflug in die Steiermark eine weitere UFC-Meldung. Und die hatte es in sich, denn Marin Glavas wird im Frühjahr keine Rolle in den Planungen beim UFC mehr spielen. Schon in den letzten Wochen mehrten sich die Stimmen etwaiger Disziplinlosigkeiten, fehlender Defensivarbeit und kompaktes Mitverteidigen. Vor allem die beiden letzten Punkte waren Coach Hotwagner schon früh ein Dorn im Auge. Zuletzt gab es dann aber auch noch Auseinandersetzungen mit einigen Mitspielern und vor knapp einer Woche teilte man Glavas die Entscheidung mit, nicht mehr mit ihm zu planen.

„In Summe waren es sehr viele Dinge, die Konsequenzen erforderten. Wir verlieren individuelle Qualität, aber für das Teamgefüge war es die richtige Entscheidung. Darauf setzen wir in Allhau und nur so können wir unsere Ziele auch erreichen“, so „Hoti“.