Die Zeiten in Allhau bleiben angespannt. So ist nicht nur die sportliche Situation mit zuletzt einigen Rückschlägen nicht wirklich positiv, auch auf dem Trainersektor gibt es eine Veränderung: Norbert Krutzler, der zuletzt die Agenden als Trainer leitete und zudem auch als Sportlicher Leiter fungierte, trat nach dem Spiel von seinen Ämtern zurück. Das bestätigte er am Montagvormittag gegenüber der BVZ: „Das ist fix. Ich habe gewisse Leute kritisiert, die damit nicht wirklich umgehen konnten.“

Nach dem 1:3 gegen das Siegendorfer Top-Team lief das Fass über und Krutzler sagte Lebewohl. Pressesprecher Ewald Musser meinte dazu: „Ich hatte gehofft, dass wenn er eine Nacht darüber schläft, er es sich vielleicht noch einmal überlegt, aber das war wohl nicht der Fall. Klar ist, dass ich seinen Rücktritt doch sehr gut nachvollziehen kann.“

Für die letzten Spiele wird nun Reserve-Trainer Thomas Kraus, der schon in Draßburg aufgrund beruflicher Verhinderung von Krutzler die Geschicke innehatte, übernehmen. „Ich hoffe, dass wir ihn so gut es geht unterstützen“, meinte Musser weiter. Dass noch vor Saisonende ein neuer Trainer kommt, ist quasi ausgeschlossen, wie der UFC-Verantwortliche erklärte: „Ich glaube nicht, dass da noch etwas passiert, auch weil Norbert bei der Trainerfrage aufgrund seiner Kontakte führend war und er da auch sehr viel machte.“

Weiter geht es für die Allhauer ohne Laszlo Sütö und Goalie Benjamin Soos in Parndorf. Fraglich blieb zu Wochenbeginn Ramon Halmai. Musser: „Jeder Punkt wäre schon eine Überraschung.“