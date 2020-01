Offensiv hui, defensiv weiter auf der Suche nach der richtigen Balance. So kann man das 3:3-Testspielremis des UFC Markt Allhau in Fürstenfeld am vergangenen Freitag einordnen. „Ein typisches Vorbereitungsspiel“, resümierte Cheftrainer Herbert Oberrisser und ergänzte: „Generell war es in Ordnung, aber wir machten im Mittelfeld zu viele Fehler.“ Das passierte auch, weil Kapitän Christian Teller und Ervin Bevab kürzertreten mussten und zudem Stammkraft Ramon Halmai zuletzt Richtung Steinberg abwanderte. „Wir probierten viel, auch weil wir Ramon ersetzen müssen“, so der Coach weiter.

Ausgeschlossen war es zu Wochenbeginn so nicht, dass man im defensiven Zentrum personell noch einmal nachlegt, wie Oberrisser bestätigte: „Vielleicht holen wir da noch einen, auch weil wir schon gegen Schladming gesehen haben, dass das unsere Problemzone ist.“

Sicher kommen muss noch ein zweiter Tormann, denn Bernhard Haspl verlässt den UFC und schließt sich dem SC Pilgersdorf an. „So brauchen wir unbedingt noch einen Tormann“, meinte auch Pressesprecher Ewald Musser, wobei Neo-Schlussmann Daniel Bartosch dabei seine Kontakte spielen lassen könnte und es nicht schlecht aussehe.

Weiter in der Luft hängt Ex-Rechnitz-Kicker Lazar Aizenpreisz, der gerne nach Allhau wechseln möchte, aber weiter auf die Freigabe wartete. Dabei spielt vor allem sein Ex-Klub Ritzing eine große Rolle, die nicht so einfach zu durchschauen ist. „Ich hoffe, dass er nicht zum Leidtragenden wird. Ein guter Junge, der immer besser in Fahrt kommt und uns definitiv helfen würde“, meinte Oberrisser.