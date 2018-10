Paukenschlag in Markt Allhau, wo Trainer Sandor Homonnai nach knapp zweieinhalb Jahren im Amt, am Sonntagvormittag zurücktrat. Ausschlaggebend war dabei das 1:2 gegen Parndorf, dass das sechste sieglose Spiel in Folge bedeutete. Der BVZ erklärte der scheidende Coach Folgendes: „Die Erwartungen des Vereins waren in dieser Saison hoher Natur und mir gelang es nicht, diese zu erfüllen. So traf ich diese Entscheidung. Punktetechnisch war es leider zu wenig.“ Es war ein Abschied ohne Groll, wie der ehemalige Klasse-Stürmer weiter ausführte: „Ich möchte mich für die schöne Zeit bedanken. Ich fühlte mich in Markt Allhau sehr wohl, genoss immer große Unterstützung und wir feierten auch einige sportliche Erfolge. Herzlichen Dank dafür.“

In der Vorstandsriege nahm man die Entscheidung Homonnais so auf: „Sandor trat von sich aus zurück, wobei es nach dem Samstag vorhersehbar war. Wir möchten uns bei ihm recht herzlich bedanken. Wir verlieren nicht nur einen Trainer, sondern einen Freund“, sagte der Sportliche Leiter Norbert Krutzler, der nun in den letzten drei Spielen – Allhau hat noch einen Nachtrag zu absolvieren – die Agenden übernehmen wird.

Nun geht es erstmals zum Aufsteiger aus Leithaprodersdorf. Krutzler zur Aufgabe beim Aufsteiger: „Wir müssen uns wieder als Einheit präsentieren.“ Personell fehlen Ramon Halmai und Ervin Bevab sicher.