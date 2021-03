Lust auf Allhau. Ervin Bevab, 30 Jahre jung und seit knapp 20 Jahren in Graz lebend, will mit dem UFC, sofern die Saison irgendwie beendet werden kann, den Klassenerhalt schaffen. Dabei wird nicht nur auf seine fußballerischen Fähigkeiten vertraut, auch als interimistischer Trainer oder Scouting-Chef – Neuzugang Matija Durdek kam auf sein Anraten – wird seine Meinung in Allhau gehört und auch geschätzt.

