Florian Hotwagner ohne Bremse in die erste Woche

Werbung

Rund ums ehrwürdige Waldstadion des UFC Markt Allhau wird wieder gearbeitet. Seit vergangenem Montag befindet sich der aktuelle Tabellen-Elfte in seiner regulären Winter-Vorbereitung.

Zum Auftakt ging es erst in der Halle los, ehe man im weiteren Wochenverlauf auch zweimal den Kunstrasen in Bad Tatzmannsdorf in Anspruch nahm. „Es ist natürlich ein erstes gegenseitiges Kennenlernen, aber die Handbremse haben wir dennoch nicht angezogen“, so Trainer Florian Hotwagner zu Wochenbeginn.

Auch einige neue Gesichter durfte man begrüßen, denn neben dem Trainerteam rund um „Chef“ Hotwagner und Assistent Thomas Simon, holte man sich auch Stürmer Pavel Usakov (Rechnitz) und Goalie Daniel Marffi (Neutal) ins UFC-Boot. Bei diesen beiden Zugängen wird es nicht bleiben.

Es gibt nämlich auch einige Kader-Verluste zu verkraften. So wechseln Ervin Bevab (Eichkögl?), Goalie Lukas Goger (Buchschachen), Gergö Jarfas (Eltendorf), Sebastian Urbauer (Schlaining), Antun Grozdek, Belmin Bevab und Adis Crnovics (alle unbekannt) sicher und nach Ersatz wird eifrig gesucht. Das bestätigte Hotwagner gegenüber der BVZ: „Zum Auftakt werden wir einige Testkandidaten dabei haben.“

Diese sollen die ganze Woche bleiben und dann beim samstäglichen Premieren-Test gegen die Hartberg Amateure ihr potenzielles Leistungsvermögen zeigen. Gerne würde man seine Planungen übers Wochenende auch abschließen, erklärte Chefcoach Hotwagner: „Das Ziel ist schon, dass wir in der kommenden Woche unseren Kader beisammen haben.“

Vor allem auf der Innenverteidiger-Position machte der Coach eine akute Planstelle aus. Dort soll ein Fixpunkt verpflichtet werden, während „ein, zwei Transfers“ potenzieller Kaderspieler schon kurz vor Abschluss standen.