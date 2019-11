Das Positive aus Allhau-Sicht gleich vorweg: Bei Tormann Bernhard Haspl bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht, denn der Goalie erlitt keinen Kreuzbandriss, sondern „nur“ einen Einriss. Wie lange der Steirer pausieren wird müssen, blieb zu Wochenbeginn aber noch unklar, wobei man beim UFC hoffte, im Frühjahr wieder auf „Handsch“ bauen zu können. Wenn nicht, wird man auch auf dieser Position aktiv werden müssen, etwas, was auch in den anderen Mannschaftsteilen wohl passieren wird.

„Wir werden uns in den kommenden Tagen zusammensetzen und schauen, wo wir etwas brauchen könnten“, sagte UFC-Cheftrainer Herbert Oberrisser und ergänzte: „Klar ist aber, dass wir sicher keine finanziellen Risiken eingehen werden. Das ist auch nicht notwendig.“

Das Gros des Kaders ist nämlich durchaus gut, wobei es hie und da an Qualität und Auswahl mangelt. Ganz vorne zum Beispiel, wo Michal Kozak allein auf weiter Flur ist und sechs der insgesamt 13 Treffer erzielte. „Unsere Gegner stellen Michal zumeist mit zwei Leuten zu und es fehlt dann die Entlastung“, so Oberrisser weiter, der aber auch gerne im Mittelfeld oder in der Defensive eine Alternative auf seiner Haben-Seite wissen würde. Klar ist, dass die UFC-Führung derzeit viele Sportplätze zur Spielersichtung abgrast. Das bestätigte Pressesprecher Ewald Musser: „Wir sind sehr viel unterwegs. Mal sehen, was möglich ist.“

Unterwegs ist ein gutes Stichwort, denn für Christian Teller und Kollegen wartet am Samstag das Auswärtsspiel in Klingenbach. Bis auf Haspl wohl in Bestbesetzung. Oberrisser: „Ein doch wichtiges Spiel für uns.“