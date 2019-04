Zufrieden zeigte man sich im Lager des UFC Markt Allhau nach dem 1:3 gegen Deuschkreutz keineswegs. „Wir arbeiteten die ganze Woche gezielt auf dieses Spiel hin und vergaßen dann nach unserer Führung, was wir spielen sollten. Das war dann ein kollektives Versagen der Mannschaft“, kritisiert der sportliche Leiter Norbert Krutzler, der nach dem Aus von Werner Ostermann zum zweiten Mal in dieser Saison das Amt als Cheftrainer bekleidet. Vom Steirer trennte man sich nämlich in der Vorwoche (www.bvz.at) und gemeinsam mit Reserve-Coach Thomas Kraus übernahm Krutzler die Vorbereitung auf das Deutschkreutz-Spiel.

Dabei nimmt er sich selbst auch in die Pflicht: „Die Kaderplanung war über den Winter sicherlich suboptimal, wobei wir sehr, sehr gute Fußballer in unseren Reihen haben. Zudem bringen wir die Trainingsleistungen auf den Punkt nicht auf den Platz.“

Gegen Fast-Meister Draßburg wird Krutzler nun berufsbedingt fehlen, wobei sowieso offenblieb, wie man in Sachen Trainer weiter verfahren wird. Gut möglich, dass man noch vor Saisonende einen neuen Coach präsentiert – es muss aber nicht sein. „Klar ist, dass wir keinen Schnellschuss wollen“, so Pressesprecher Ewald Musser, während sich auch Krutzler ähnlich äußert: „Es laufen Gespräche, aber ich kann es nicht sagen. Mit solchen Leistungen wie gegen Deutschkreutz wird es aber schwierig, einen guten Trainer zu bekommen. Es bleibt offen, wie es weitergeht.“