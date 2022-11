Mehrere Punkte für ein Halleluja

Werbung

Am letzten Wochenende verdichteten sich die Anzeichen, dass sich die Trainerfrage des UFC Markt Allhau schön langsam klären könnte. Der Burgenlandligist ging dabei mit Ervin Bevab als Spielertrainer in die Saison, ehe man für die letzten Hinrundenspiele mit Ludwig Tuba eine interimistische Lösung installierte.

Das ging auch auf, denn in Rudersdorf und Andau gewann man souverän und auch zum Abschluss gegen Güssing gab es beim 1:1 noch einen Zähler. So hat man nach Ende des Herbstes 15 Punkte auf seinem Konto und erarbeitete sich ein kleines Polster auf Güssing, Rudersdorf und Andau. Erwartet hatte man sich indes aber mehr.

„Richtig gut war es nicht“, so Pressesprecher Ewald Musser, der anfügte: „Wir werden über den Winter sicher an ein paar Stellschrauben drehen.“ Die Wichtigste wurde dabei schon befestigt, denn Florian Hotwagner kommt als neuer Cheftrainer ins ehrwürdige Waldstadion. Weil „Wiggerl“ Tuba schon früh erklärte, sein Trainer-Amt nur bis zum Winter ausführen zu wollen, war von UFC-Seite klar, dass man sich um einen neuen Coach bemühen muss. Gesagt, getan, und mit dem ehemaligen Unterschützen-, Pinkafeld-, Schlaining- und Oberwart-Trainer fand man auch die absolute Wunschlösung.

„Wir waren schon länger mit ihm in Kontakt und sind sehr froh, dass es funktionierte“, erklärte Musser und ergänzte: „Dazu ist es eine einheimische Lösung und er hat einen sehr guten Draht zu vielen Spielern. Vielleicht können wir davon profitieren.“

In dieser Woche wird sich Hotwagner seiner neuen Mannschaft noch vorstellen, richtig los geht es dann erst mit dem Vorbereitungsstart Anfang Jänner. Was für Allhau sprach, erläuterte Hotwagner wie folgt: „Es waren mehrere Gründe: So ist es immer noch die Landesliga und dazu ein Verein aus der Region. Auch sehe ich innerhalb des Teams viel Potenzial. Das strahlt schon auch einen gewissen Reiz aus.“ Die Ziele sind klar definiert. Hotwagner dazu: „Wir wollen im Frühjahr so schnell wie möglich aus der bedrohten Zone raus.“