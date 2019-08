In Allhau schrillen die Alarmglocken: Zuletzt verlor die Elf von Herbert Oberrisser dreimal in Folge und der Auftaktsieg gegen Pinkafeld geriet beinahe schon in Vergessenheit. Dabei versuchte das Trainerteam in den letzten beiden Spielen vieles und stellte dafür sogar das System um. Beim 1:4 gegen Kohfidisch agierte man mit einer Dreierkette, während man beim 0:3 in Parndorf nun wieder zur Viererkette zurückkehrte. Vor der Pause sah das auch sehr vielversprechend aus, denn defensiv stand man kompakt und ließ wenig zu. Was dann aber nach dem 0:1 in Minute 54 durch Toth passierte, ist nur schwer zu erklären. Der UFC-Tross ergab sich und verlor seine kämpferische Note.

„In Halbzeit eins war es in Ordnung und danach brechen wir vollkommen ein. Darüber müssen wir reden“, sagte Trainer Oberrisser und fügte an: „Die Körpersprache war katastrophal und nach dem 0:1 hingen die Köpfe nach unten.“ Man könne sich nun nur „selbst“ aus dem „Schlamassel“ ziehen, wobei die Aufgabe mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Ritzing nicht einfacher wird.

„Unsere wichtigen Spiele kommen noch, wobei wir natürlich nicht abschenken wollen“, sagte Pressesprecher Ewald Musser am Sonntag zur BVZ und bestätigte auch das Fehlen von Christian Plank, der schmerzlich vermisst wird. „Er ist einer, der Klartext spricht und von seiner Einstellung ein Team auch mitreißen kann“, so „Chef“ Oberrisser, dessen Elf nun auch auf Goalie Bernhard Haspl und Matthias Wenzl verzichten muss. „Wir wollten es auf Freitag vorverlegen, aber Ritzing stieg nicht darauf ein.“

Klar ist, dass es laut Musser eine „sehr harte Saison“ werde, aber noch ist überhaupt nichts verloren. Kleine Erfolgserlebnisse gilt es nun zu sammeln, auch um die „Leichtigkeit aus der Vorbereitung wiederzuerlangen“, so Oberrisser abschließend.