Irgendwann lief dann gar nichts mehr. Der UFC Markt Allhau wollte am vergangenen Samstagnachmittag ein Ende unter seine Serie knapper Niederlagen gegen die Top-Teams der Burgenlandliga setzen. Die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach war zu Gast und viele, die es mit dem UFC halten, waren auf Heimsieg eingestellt. Dabei fanden die Mannen rund um Mario Tackner und Kollegen eigentlich auch ganz gut rein, aber nach einer Anfangsphase ohne wirklich nennenswerte Chance, übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando und gaben dies bis Schlusspfiff auch nicht mehr her. So stand für die Allhauer ein ernüchterndes 0:4, welches auch weitreichende Folgen nach sich zog: Trainer Herbert Oberrisser warf nämlich gleich nach dem Spiel das Handtuch. „Man merkte es ihm an, wie frustriert er war“, schilderte Pressesprecher Ewald Musser die Situation nach der vierten Niederlage in Folge. Auch der scheidende Coach berichtete Ähnliches: „Ich habe mich gleich nach dem Match entschlossen, es zu beenden.“

Dabei war es nicht nur das 0:4, sondern laut Oberrisser auch „viele Sachen, die zuletzt nicht stimmten und viele Mosaiksteinchen zusammenkamen“. Nachsatz: „Ab einem gewissen Alter akzeptiert man gewisse Dinge nicht mehr. Es soll jetzt jemand anderes machen und es ist der richtige Schritt.“

Defensiv-Mann Bevab übernimmt erneut

Wie es nun weitergeht? Zumindest interimistisch übernimmt Defensiv-Allrounder Ervin Bevab zum zweiten Mal das UFC-Traineramt. Ob das für längere Zeit gilt, war zu Redaktionsschluss unklar. „Wir haben in seiner ersten Zeit unter ihm nicht verloren“, so Musser über die Bevab-Beförderung“. Eine einfache Aufgabe wartet am Samstag nicht. Es geht nach Ritzing. „Die sind ganz stark. Dann kommt Klingenbach, da sieht es dann für uns wie vor dem Oberpetersdorf-Spiel aus“, erklärte der Pressesprecher.