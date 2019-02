So ganz schmeckte dem Allhauer Neo-Trainer Werner Ostermann die Aufwärmphase seiner Mannen vor dem Test gegen Hartberg/Umgebung nicht. Einige Male unterbrach er die Passübungen, weil die Intensität fehlte und die Genauigkeit nicht gegeben war. Durchaus lautstark geigte er der kickenden Zunft des UFC dann die Meinung, nicht um in weiterer Folge dann auch positive Töne anzustimmen. Ein Geben und Nehmen im fußballerischen Sinne. Zuckerbrot trifft dabei auf Peitsche.

Man zeigt sich in Allhau durchaus angetan vom gebürtigen Steirer, der zur Winterpause als „Chef“ übernahm und im Gegenzug ist es auch der ehemalige Feldbach-, Ilz-, Sonnhofen- und Weiz-Trainer von seinem neuen Klub. „Ich bin sehr positiv überrascht“, so sein Wortlaut, um anzufügen: „Ich arbeite zum ersten Mal im Burgenland. Allhau ist ein sehr seriöser Verein, der sich sportlich weiterentwickeln will.“

Entwicklung geht vor. Das 2:6 gegen Hartberg Umgebung (r., Stefan Binder) nahm der „Chef“ recht locker. | BVZ

Bei Null startete Ostermann Mitte Jänner durch, drückte den „Reset-Knopf“, verschaffte sich einen Überblick, um dann Neues zu versuchen. So verteidigte etwa Michael Strobl zuletzt links hinten, wobei er unter seinen anderen Trainern meist offensiver eingesetzt wurde. „Ich musste mir von allen ein Bild machen und wollte auch jeden Spieler des Kaders sehen. Welche Spieler können welche Position ausfüllen. So sind einige Vorbereitungsergebnisse auch erklärbar“, so Ostermann.

Negative Erlebnisse. Bis dato sind die Vorbereitungsergebnisse wechselhaft. Kein Problem für den Coach. | BVZ

0:10 hieß es etwa gegen die Sturm Amateure, 8:2 gegen Olbendorf, 3:1 gegen Pöllau, ehe man nun gegen Hartberg wieder mit 2:6 verlor. „Natürlich gewinnt man lieber, aber dass ist in der Vorbereitung kein so entscheidender Punkt. Wichtig ist, wie die Mannschaft auftritt. Ich wollte jedem Spieler die gleiche Chance bieten.“

Auch die Neuzugänge Peter Puster oder Branimir Galic bekamen schon ihre Möglichkeiten, benötigen aber laut dem Fachmann aus diversen Gründen noch „Zeit“. Die gibt es, denn wie Ostermann richtig bemerkte: „Es zählt erst Anfang März, wenn die Rückrunde beginnt.“